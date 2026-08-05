Каннаваро рассказал, почему играл на чемпионате мира с тремя защитниками

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро сообщил, что тактическая схема, использованная на чемпионате мира, не входила в первоначальный план. По словам итальянского специалиста, травма Хусниддин Аликулов вынудила его отказаться от системы 4-3-3 и сыграть с тремя центральными защитниками.

Теперь Каннаваро планирует перевести национальную команду на более атакующую модель с четырьмя защитниками. Эти изменения не ограничатся только главной сборной: в сентябре запланировано обсуждение единой футбольной философии с тренерами команд различных возрастных категорий.

Какую схему нарушила травма Аликулов?

На пресс-конференции Каннаваро рассказал, что основной тактической схемой перед чемпионатом мира была 4-3-3. Однако травма центрального защитника Хусниддин Аликулов вынудила тренерский штаб пересмотреть план.

«Если честно, Аликулов изменил мои планы, которые я вынашивал перед чемпионатом мира. Из-за его травмы я решил не вносить тактические изменения».

Здесь Каннаваро имел в виду, что не хотел резко менять систему с тремя центральными защитниками, к которой сборная привыкла, накануне крупного турнира. Еще до чемпионата мира он говорил, что внезапно отказываться от схемы, приносившей результат при Сречко Катанес и Тимур Кападзе, было бы рискованно.

Выбытие Аликулов помешало сформировать стабильную оборонительную линию, необходимую для проверки новой системы. В итоге на чемпионате мира Узбекистан сделал ставку на схему, которая чаще выглядела как 3-4-3 или при обороне переходила в 5-2-3.

Три защитника — не основной выбор Каннаваро

По словам итальянского специалиста, игра с тремя центральными защитниками никогда не была постоянным основным методом в его тренерской философии.

«До сих пор я играл с тремя центральными защитниками только в “Удинезе”. Во всех остальных командах, где я работал, на поле в основном выходили два центральных защитника».

На начальном этапе своей работы в Узбекистане Каннаваро сохранил привычную для сборной структуру. В одном из предыдущих выступлений он подчеркивал, что взаимопонимание футболистов важнее тактических цифр, а схема с тремя центральными защитниками также позволяет быстрее начинать атаки.

Однако после опыта чемпионата мира позиция тренера стала более четкой: национальная команда должна сформировать собственный основной атакующий стиль, а не постоянно подстраиваться под соперника.

Почему именно 4-3-3?

Каннаваро отметил, что игра с четырьмя защитниками дает команде больше возможностей в передней линии.

«Моя основная тактическая схема выглядела как 4-3-3. Игра с четырьмя защитниками также увеличивает наши возможности в атаке».

В системе 4-3-3 два крайних защитника могут активно подключаться к атакам, а три полузащитника — создавать численное преимущество в центре поля. Два крайних игрока передней линии, действуя ближе к центральному нападающему, удерживают оборону соперника под давлением за счет ширины и скорости.

Однако, несмотря на внешнюю простоту этой схемы, она требует от футболистов высокой дисциплины. После потери мяча крайние нападающие должны возвращаться назад, полузащитники — одновременно начинать прессинг, а центральные защитники — быть готовыми оставаться один на один с атакующими игроками соперника на большом пространстве.

Каннаваро неоднократно говорил, что одной из главных проблем сборной Узбекистана является высокая интенсивность. Следовательно, переход на 4-3-3 потребует изменить не только расположение футболистов на поле, но и их физическую и тактическую подготовку.

В Азии команда должна играть по-другому

Тренер заявил, что на Кубке Азии Узбекистану не обязательно постоянно делать ставку на оборону, как это было на чемпионате мира.

«В Азии также нет команд уровня Португалии или Колумбии. Поэтому мы должны продолжать в том же направлении, развивая наши философские взгляды».

Эта позиция Каннаваро указывает не столько на недооценку соперников, сколько на необходимость брать инициативу в игре с учетом соотношения сил. На чемпионате мира Узбекистан действовал осторожно против соперников, обладавших высокой скоростью, сильным прессингом и индивидуальным мастерством.

На Кубке Азии же от национальной команды потребуется чаще владеть мячом, переносить игру на половину поля соперника и участвовать в атаках большим числом футболистов. Схема с четырьмя защитниками соответствует этой цели, однако ее результат будет зависеть от того, насколько быстро игроки освоят новые задачи.

Изменения начнутся не только в главной сборной

Каннаваро также сообщил, что в сентябре планирует встретиться с тренерами всех сборных Узбекистана различных возрастных категорий.

«Важно с детства объяснять нашим футболистам, в какой футбол нужно играть».

Цель этой инициативы — создать методическую взаимосвязь между юношеской, молодежной, олимпийской и национальной сборными. Например, при переходе футболиста из сборной до 17 лет в олимпийскую команду он не должен сталкиваться с совершенно другими требованиями.

Если единая философия будет работать:

все возрастные категории будут играть по схожим принципам;

футболисты раньше будут осваивать высокий прессинг и контроль мяча;

процесс перехода в главную сборную станет проще;

даже при смене тренера общее футбольное направление сохранится.

Эту задачу нельзя решить одним сбором или одной встречей. Единый стиль должен охватывать всю систему — от подготовки тренеров, детских академий и физических тренировок до критериев отбора футболистов.

Теперь Каннаваро хочет построить собственный футбол

Схема с тремя центральными защитниками на чемпионате мира стала результатом прежних привычек сборной, травмы Аликулов и необходимости действовать осторожно против сильных соперников.

Теперь ситуация меняется. Перед Кубком Азии Каннаваро открыто заявил о намерении обновить состав, привлечь молодых футболистов и перевести команду на систему 4-3-3.

Истинная оценка этого решения будет определяться не цифрами в схеме, а происходящим на поле. Игра с четырьмя защитниками может повысить атакующий потенциал Узбекистана, однако ключевыми вопросами останутся то, как команда будет защищаться после потери мяча и как долго сможет сохранять высокий темп.

На чемпионате мира Каннаваро сохранил существующую систему. До Кубка Азии он теперь постарается построить собственную команду и собственный футбол. Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!