Искусственный интеллект и воздушные шары: ВиндБорне привлекла 37 миллионов долларов

Последние достижения в области искусственного интеллекта производят революцию в метеорологии. Новые технологии глубокого обучения, разработанные с помощью больших языковых моделей, позволяют запускать погодные модели даже на обычных ноутбуках вместо сверхмощных суперкомпьютеров. Как сообщает TechCrunch, стартап-акселератор ВиндБорне Сйстемс, стремящийся превратить прогнозирование погоды в более прибыльный бизнес с помощью этих возможностей, привлёк 37 миллионов долларов в раунде Сериес Б. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В раунде финансирования под руководством Хосла Вентурес и Галванизе также приняли участие ТрансЛинк Капитал, Лукс Капитал и предыдущие инвесторы. В результате общая оценка стартапа достигла 250 миллионов долларов. Основанная в 2019 году компания изначально планировала собирать уникальные данные с помощью недорогих метеорологических датчиков и аэростатов, способных долгое время находиться в полёте.

За последние четыре года развитие моделей прогнозирования погоды на основе искусственного интеллекта открыло компании путь к созданию собственных прогнозов. Ранее подобная работа была недоступна многим частным компаниям из-за чрезвычайно дорогих суперкомпьютеров, необходимых для моделирования атмосферы. Сейчас ВиндБорне располагает 20 площадками для запуска по всему миру и в любой момент удерживает в небе около 600 аэростатов. Они собирают данные даже в труднодоступных районах, например в центре тайфуна.

Глобальная сеть данных и технологическое преимущество

По словам генерального директора компании Джона Дина, недавно они также начали тестировать метеорологические датчики, которые после падения в океан продолжают проводить измерения в качестве плавучих буёв. Собственная база данных, созданная с помощью этой системы, известной как «планетарная нервная система», укрепляет прогнозную модель компании. Кроме того, в модель загружаются данные государственных ведомств со всего мира.

«Мы показали, что добавление аэростатов в прогноз повышает точность, а ценность каждой точки данных значительно выше, чем у спутников», — говорит Джон Дин. Такой подход снизил потребность в венчурном финансировании и обеспечил рост выручки.

Планы на будущее и частный сектор

В настоящее время основными клиентами компании являются государственные учреждения. В частности, Национальная метеорологическая служба США покупает данные ВиндБорне, а Военно-воздушные и Военно-морские силы финансируют компанию через исследовательские партнёрства. В том числе ведётся работа над созданием прогнозных моделей, способных функционировать на борту судов с ограниченной связью.

В будущем компания планирует сосредоточиться на коммерческом рынке, особенно на инвестиционных фондах, которые с помощью погодных данных прогнозируют цены на товары и бизнес-результаты. На привлечённые средства планируется увеличить вычислительные мощности, перевести спутниковую связь сети аэростатов на радиосвязь, а также создать отдельную команду для расширения клиентской базы в частном секторе.