«Реал» яраси битди: Хаби Алонсо «Челси»да янги саҳифа очди
Хаби Алонсо «Реал»даги оғриқли давр ортда қолганини ва бу тажрибани мағлубият емас, муҳим сабоқ сифатида қабул қилаётганини билдирди. Испаниялик мутахассис 2026 йил 1 июлдан бошлаб «Челси» бош мураббийи вазифасини бажаришга киришди ва Лондон клуби билан 2030 йил ёзигача мўлжалланган тўрт йиллик шартнома имзолади. 44 ёшли мураббий мураккаб мавсумдан чиққан «Челси»ни қайта тиклаши, жамоага аниқ ўйин услуби ва ғолиблик руҳини қайтариши керак.
Хаби Алонсо «Реал»даги қисқа ва оғриқли давр ортида қолганини айтди. Испаниялик мутахассис Мадрид клубидан кетиш қалбида из қолдирганини яширмади, аммо энди бу тажрибани мағлубият эмас, муҳим сабоқ сифатида қабул қилмоқда.
44 ёшли мураббийнинг олдида янги ва осон бўлмаган вазифа турибди: у мураккаб мавсумдан чиққан «Челси»ни қайта тиклаши, жамоага аниқ ўйин услуби ва ғолиблик руҳини қайтариши керак.
«Реал»дан кетиш қалбида из қолдирди
Алонсо мураббийлик фаолияти давомида оғир зарбалар кўп бўлмаганини, аммо «Реал» билан хайрлашиш унга жиддий таъсир қилганини тан олди.
«“Реал”даги яра битди. Энди янги синовдан завқ олишга тайёрман», — деди у.
Мураббийнинг таъкидлашича, Мадриддаги муваффақиятсизликдан кейин у ўз фаолиятини қаттиқ таҳлил қилган. Алонсо нафақат тактик қарорлар, балки футболчилар билан ишлаш ва жамоа ичидаги муносабатларни бошқаришда нимани яхшироқ бажариши мумкинлиги ҳақида ҳам кўп ўйлаган.
Орзу қилинган лавозим етти ойда якунланди
Хаби Алонсо «Реал» бош мураббийи вазифасини 2025 йил май ойида қабул қилиб, Карло Анчелоттининг ўрнини эгаллаган эди. Бироқ унинг Мадриддаги фаолияти саккиз ойга ҳам етмади.
2026 йил 12 январь куни «Реал» Алонсо билан ўзаро келишув асосида хайрлашганини эълон қилди. Қарор жамоанинг Испания Суперкубоги финалида «Барселона»га мағлуб бўлишидан кейин қабул қилинди. BBC маълумотига кўра, мураббий айрим етакчи футболчилар ва клуб раҳбарияти билан келишмовчиликларга ҳам дуч келган.
Бу Алонсо учун кутилмаган бурилиш эди. У «Байер»ни тарихида биринчи марта Германия чемпионига айлантириб, Европанинг энг истиқболли мураббийларидан бири сифатида Мадридга келган, аммо юлдузларга бой жамоада ўз ғояларини тўлиқ амалга ошира олмаганди.
«Челси» унга иккинчи катта имкониятни берди
Лондон клуби 17 май куни Хаби Алонсо бош мураббий этиб тайинланганини расман эълон қилди. У вазифасини 2026 йил 1 июлдан бошлади ва «Челси» билан тўрт йиллик шартнома имзолади. Демак, келишув 2030 йил ёзигача амал қилади.
Алонсо тайинловдан кейин «Челси»ни жаҳон футболидаги энг катта клублардан бири деб атади. У клуб раҳбарияти билан мақсадлари муштарак эканини, жамоани яна совринлар учун мунтазам курашадиган даражага олиб чиқмоқчи эканини билдирди.
Мураббий хатоларини тан олди
Алонсонинг сўзларида энг муҳим жиҳат — у «Реал»даги омадсизликни фақат ташқи омиллар билан изоҳламаяпти. Испаниялик мутахассис ўз қарорларига танқидий қараганини ва ўша даврдан хулоса чиқарганини айтди.
Унинг фикрича, хафагарчилик ва мағлубиятлар инсонга баъзан ғалабалардан ҳам кўпроқ нарса ўргатади. Мураббий қисқа танаффусдан фойдаланиб, кучини тиклаган ва энди янги лойиҳага бошқача ёндашув билан киришганини таъкидлади.
«Челси»даги вазифа нега осон эмас?
Алонсо барқарорликка муҳтож клубни қабул қилиб олди. «Челси» 2025/26 йилги мавсумда бир нечта мураббий алмаштирди ва кутилган натижаларни кўрсата олмади. Клуб янги мураббийнинг тактик билими, етакчилик қобилияти ва жамоа билан ишлаш услуби вазиятни ўзгартиришига умид қилмоқда.
Испаниялик мутахассиснинг биринчи вазифалари қуйидагилар бўлади:
футболчилар ўртасида ишончли муҳит яратиш;
жамоага аниқ ва тушунарли ўйин ғоясини сингдириш;
ёшлар билан тажрибали футболчилар ўртасида мувозанат топиш;
«Челси»ни Чемпионлар лигаси ва совринлар учун курашга қайтариш.
Алонсо «Челси»да жамоага «руҳ ва мақсад» бериш зарурлигини таъкидлаб, шахсий манфаатлардан кўра коллектив устувор бўлишини айтди.
«Реал»даги мағлубият уни кучлироқ қиладими?
«Байер»даги тарихий муваффақият Алонсо нималарга қодирлигини кўрсатган бўлса, «Реал»даги етти ой унинг заиф нуқталарини очиб берди. Энди «Челси»даги натижа испаниялик мутахассис ўша сабоқларни қанчалик тўғри ўзлаштирганини кўрсатади.
Унинг Мадриддаги яраси битган бўлиши мумкин. Аммо Лондонда мухлислар хотиралар эмас, натижа кутади. Алонсо учун янги босқичнинг ҳақиқий баҳоси ҳам айнан майдонда берилади.
Сизнингча, Хаби Алонсо «Челси»ни яна Англия чемпионлиги учун курашадиган жамоага айлантира оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…