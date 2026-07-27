Лионель Месси билан рекламада суратга тушиш қанчалик қийин?
Лионель Мессининг MLS'га кўчиб ўтиши унинг глобал маркетинг иконаси сифатидаги мақомини янада юксалтирди. Бироқ Голливуд юлдузлари аргентиналик футбол афсонаси билан ишлаш қатъий чекловлар ва ҳарбий аниқликни талаб қилишини таъкидламоқда. Хусусан, машҳур актёр Стив Керелл Мессининг реклама суратга олиш жараёнларида жуда қисқа вақт ажратишини аниқлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири бўлган ҳужумчи майдондан ташқаридаги вақтини жуда қаттиқ назорат қилади. Айниқса, машҳур Голливуд юлдузлари билан биргаликда йирик реклама кампанияларида қатнашиш жараёни ўта қатъий қоидалар асосида ташкил этилади ва бу саҳна ортидаги гуруҳни жиддий шошириб қўяди.
Қатъий қоидалар ва ўттиз дақиқалик вақтЛАФК клуби ҳаммуаллифи бўлган таниқли актёр Уилл Феррелл Те Дан Патрикк Шов кўрсатувида бу борадаги қизиқарли тафсилотларни ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, гарчи ўзи саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби билан шахсан учрашмаган бўлса-да, бу тафсилотларни картошка чипси бренди учун биргаликдаги ишлар давомида Стив Кереллдан эшитган.
Ферреллнинг айтишича, 2022 йилги Жаҳон чемпиони билан ишлаш учун ажратиладиган вақт ойнаси ниҳоятда тор бўлиб, Голливудга хос одатий кечикишлар ёки қайта суратга олишларга ўрин қолдирмайди. Лионель майдонга тушгач, техник гуруҳдан натижани дарҳол тақдим этиш талаб этилади ва бу жараёнда улкан босим юзага келади.
Майдондаги каби аниқликУилл Феррелл суҳбат давомида Кереллнинг сўзларини қуйидагича эслади: «Мен Лайъс чипсининг ички кампаниясида қатнашганман, Стив эса хорижий кампанияда иштирок этганди. Маълум бўлишича, Месси майдонга тушади ва унинг битта қоидаси бор: у тўпламга кириб келгач, сизда Месси билан атиги 30 дақиқа вақт бўлади ва тамом».
Ушбу қатъий чеколв туфайли суратга олиш майдончасида фавқулодда ҳаракатлар бошланиб, барча кадрлар имкон қадар тезроқ ёзиб олиниши шарт. Акс ҳолда, футболчи шунчаки кетиб қолади. Интер Маями сафига қўшилганидан буён Мессининг халқаро миқёсдаги жозибаси янада ортгани брендларни ана шундай мураккаб шартларга кўнишга мажбур қилмоқда.
…