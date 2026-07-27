Лионель Месси билан рекламада суратга тушиш қанчалик қийин?

·78·Спорт
Лионель Месси билан рекламада суратга тушиш қанчалик қийин?

Лионель Мессининг MLS'га кўчиб ўтиши унинг глобал маркетинг иконаси сифатидаги мақомини янада юксалтирди. Бироқ Голливуд юлдузлари аргентиналик футбол афсонаси билан ишлаш қатъий чекловлар ва ҳарбий аниқликни талаб қилишини таъкидламоқда. Хусусан, машҳур актёр Стив Керелл Мессининг реклама суратга олиш жараёнларида жуда қисқа вақт ажратишини аниқлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири бўлган ҳужумчи майдондан ташқаридаги вақтини жуда қаттиқ назорат қилади. Айниқса, машҳур Голливуд юлдузлари билан биргаликда йирик реклама кампанияларида қатнашиш жараёни ўта қатъий қоидалар асосида ташкил этилади ва бу саҳна ортидаги гуруҳни жиддий шошириб қўяди.

Қатъий қоидалар ва ўттиз дақиқалик вақт

ЛАФК клуби ҳаммуаллифи бўлган таниқли актёр Уилл Феррелл Те Дан Патрикк Шов кўрсатувида бу борадаги қизиқарли тафсилотларни ошкор қилди. Унинг сўзларига кўра, гарчи ўзи саккиз карра «Олтин тўп» соҳиби билан шахсан учрашмаган бўлса-да, бу тафсилотларни картошка чипси бренди учун биргаликдаги ишлар давомида Стив Кереллдан эшитган.

Ферреллнинг айтишича, 2022 йилги Жаҳон чемпиони билан ишлаш учун ажратиладиган вақт ойнаси ниҳоятда тор бўлиб, Голливудга хос одатий кечикишлар ёки қайта суратга олишларга ўрин қолдирмайди. Лионель майдонга тушгач, техник гуруҳдан натижани дарҳол тақдим этиш талаб этилади ва бу жараёнда улкан босим юзага келади.

Майдондаги каби аниқлик

Уилл Феррелл суҳбат давомида Кереллнинг сўзларини қуйидагича эслади: «Мен Лайъс чипсининг ички кампаниясида қатнашганман, Стив эса хорижий кампанияда иштирок этганди. Маълум бўлишича, Месси майдонга тушади ва унинг битта қоидаси бор: у тўпламга кириб келгач, сизда Месси билан атиги 30 дақиқа вақт бўлади ва тамом».

Ушбу қатъий чеколв туфайли суратга олиш майдончасида фавқулодда ҳаракатлар бошланиб, барча кадрлар имкон қадар тезроқ ёзиб олиниши шарт. Акс ҳолда, футболчи шунчаки кетиб қолади. Интер Маями сафига қўшилганидан буён Мессининг халқаро миқёсдаги жозибаси янада ортгани брендларни ана шундай мураккаб шартларга кўнишга мажбур қилмоқда.

Лионель МессиИнтер МаямиУилл ФерреллСтив КереллФутбол юлдузлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди