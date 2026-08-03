Реал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирди
Мадриднинг Реал клуби собиқ футболчиси Рафа Алкорта СEР радиостудиясининг Эл Ларгуеро дастурида меҳмон бўлиб, «Қироллик клуби»нинг трансфер сиёсати ва жамоани қайта қуриш жараёни ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, мутахассис жамоанинг сўнгги ўзгаришларини қўллаб-қувватлаб, ўтган мавсумдаги натижалардан кейин таркибни янгилаш табиий ва зарур қадам бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Алкорта жамоа раҳбариятининг трансфер бозоридаги ҳаракатларини юқори баҳолаб, амалга оширилган келишувлар ўзини оқлашини билдирди. Унинг фикрича, ўтган мавсумда таркибга қўшилган ёш иқтидорлар билан бир қаторда, жамоага тажриба етишмагани сезилган ва бу муаммони ҳал қилиш чораларини кўриш вақт келганди.
Трансферлар ва жамоага қўшилиши кутилаётган футболчиларСобиқ футболчи амалга оширилган ва эҳтимолий трансферлар ҳақида гапирар экан, айрим номзодларга алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, таркибни кучайтириш учун келаётган ўйинчилар дарҳол фойда келтириши керак. Mundo Deportivo хабарига кўра, Рафа Алкорта Марк Кукурелла трансферини энг омадли келишув деб атади.
Шунингдек, Ибраима Конате, Дензел Думфриес ҳамда Ян Диоманде каби футболчиларнинг имкониятларига юқори баҳо берилди. Агар бу трансферлар амалга ошса, Реал Мадрид янада кучайиши кутилмоқда. Бироқ мутахассиснинг таъкидлашича, янги келувчиларнинг қўшилиши билан бир қаторда, баъзи футболчилар клубни тарк этишига тўғри келади ва бу жараён осон кечмайди.
Винисиус Жуниор атрофидаги вазият ва шартнома масалалариСуҳбат давомида бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниорнинг клубдаги келажагига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Футболчининг Реал Мадрид билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг ёзигача мўлжалланган бўлиб, унинг узайтирилиши юзасидан музокаралар ҳозирча ижобий натижа бермагани айтилмоқда.
Агар томонлар ўртасида келишувга эришилмаса, футболчининг ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиш эҳтимоли йўқ эмас. Шу билан бирга, мумкин бўлган янги трансферлар, жумладан Ян Диоманденинг келиши Винисиус Жуниорнинг келажагига қандайдир тарзда таъсир кўрсатиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқда, чунки таркибдаги рақобат янада кескинлашиши кутилмоқда.
…