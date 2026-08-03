Реал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирди

·0·Спорт
Реал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирди

Мадриднинг Реал клуби собиқ футболчиси Рафа Алкорта СEР радиостудиясининг Эл Ларгуеро дастурида меҳмон бўлиб, «Қироллик клуби»нинг трансфер сиёсати ва жамоани қайта қуриш жараёни ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, мутахассис жамоанинг сўнгги ўзгаришларини қўллаб-қувватлаб, ўтган мавсумдаги натижалардан кейин таркибни янгилаш табиий ва зарур қадам бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Алкорта жамоа раҳбариятининг трансфер бозоридаги ҳаракатларини юқори баҳолаб, амалга оширилган келишувлар ўзини оқлашини билдирди. Унинг фикрича, ўтган мавсумда таркибга қўшилган ёш иқтидорлар билан бир қаторда, жамоага тажриба етишмагани сезилган ва бу муаммони ҳал қилиш чораларини кўриш вақт келганди.

Трансферлар ва жамоага қўшилиши кутилаётган футболчилар

Собиқ футболчи амалга оширилган ва эҳтимолий трансферлар ҳақида гапирар экан, айрим номзодларга алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, таркибни кучайтириш учун келаётган ўйинчилар дарҳол фойда келтириши керак. Mundo Deportivo хабарига кўра, Рафа Алкорта Марк Кукурелла трансферини энг омадли келишув деб атади.

Шунингдек, Ибраима Конате, Дензел Думфриес ҳамда Ян Диоманде каби футболчиларнинг имкониятларига юқори баҳо берилди. Агар бу трансферлар амалга ошса, Реал Мадрид янада кучайиши кутилмоқда. Бироқ мутахассиснинг таъкидлашича, янги келувчиларнинг қўшилиши билан бир қаторда, баъзи футболчилар клубни тарк этишига тўғри келади ва бу жараён осон кечмайди.

Винисиус Жуниор атрофидаги вазият ва шартнома масалалари

Суҳбат давомида бразилиялик ҳужумчи Винисиус Жуниорнинг клубдаги келажагига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Футболчининг Реал Мадрид билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг ёзигача мўлжалланган бўлиб, унинг узайтирилиши юзасидан музокаралар ҳозирча ижобий натижа бермагани айтилмоқда.

Агар томонлар ўртасида келишувга эришилмаса, футболчининг ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиш эҳтимоли йўқ эмас. Шу билан бирга, мумкин бўлган янги трансферлар, жумладан Ян Диоманденинг келиши Винисиус Жуниорнинг келажагига қандайдир тарзда таъсир кўрсатиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқда, чунки таркибдаги рақобат янада кескинлашиши кутилмоқда.

Реал МадридВинисиус ЖуниорРафа АлкортаТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Патрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиПатрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиБугун, 13:15Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиЭмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 12:30Жозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиЖозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиБугун, 12:11Антуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирдиАнтуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирдиБугун, 12:11Александро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилдиАлександро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилдиБугун, 11:57Хаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиХаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиБугун, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда