Мареска илк ғалабадан сўнг «Манчестер Сити»даги режасини очди

·102·Спорт
Мареска илк ғалабадан сўнг «Манчестер Сити»даги режасини очди
Қисқача

Энсо Мареска «Манчестер Сити» бош мураббийи сифатидаги илк ғалабасидан сўнг 3:1 ҳисобидан кўра машғулотларда сингдирилган ўйин тамойиллари майдонда акс этганини муҳим деб атади. «Манчестер Сити» Сеулда К-Лига юлдузларини мағлуб этиб, барча голларини учрашувнинг дастлабки 23 дақиқасида урди: Раян Аит-Нури, Тижжани Рейндерс ва Дивин Мубама ҳисобни таъминлади.

«Манчестер Сити»нинг янги бош мураббийи Энцо Мареска жамоа бошқарувидаги илк ғалабасидан кейин натижадан кўра майдонда кўринган ўзгаришларни муҳимроқ деб атади. Манчестерликлар Сеулда К-Лига юлдузларини 3:1 ҳисобида мағлуб этди.

Италиялик мутахассисни биринчи кундан бошлаб машғулотларда сингдирилаётган ўйин тамойиллари футболчилар ҳаракатида акс эта бошлагани қувонтирган. Айниқса, қанотларда вазият яратиш ва ҳужумни бир нечта футболчи орқали давом эттиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мареска учун ҳисобдан муҳимроқ жиҳат бор

«Манчестер Сити» учрашувдаги барча голларини биринчи бўлимнинг дастлабки 23 дақиқасида урди. Райан Аит-Нури ҳисобни очди, рақиб мувозанатни тиклаганидан кейин Тижжани Рейндерс ва Дивин Мубама ғалабани таъминлаган голларга муаллифлик қилди. Бу Маресканинг «Сити» бош мураббийи сифатидаги дастлабки ғалабаси бўлди.

Бироқ мураббий ўйиндан кейин фақат натижани муҳокама қилиш билан чекланмади.

«Бу ёқимли ҳис. Аммо энг муҳими — биз биринчи кунданоқ йўлга қўйишга уринган нарсаларимизни кўриш. Футболчилар буни намойиш этиш учун катта меҳнат қилишди ва бу жуда муҳим», — деди Мареска.

Ушбу фикр янги мураббийнинг мавсумолди учрашувларига оддий ғалаба ёки мағлубият сифатида қарамаётганини кўрсатади. Ҳозирги асосий вазифа — футболчилар янги талабларни қанчалик тез ўзлаштираётганини аниқлаш.

Қанотлардаги тезлик янги қуролга айланади

Мареска ҳужумда майдон кенглигидан фойдалана оладиган футболчилар муҳимлигини алоҳида таъкидлади.

«Бизга қанотларда яхши футболчилар керак. Семеньо ва Савиньо каби доимо вазият яратишга интиладиган ўйинчилар зарур».

Антуан Семеньо Сеулдаги баҳсда «Сити»нинг энг фаол футболчиларидан бири бўлди. У Рейндерснинг голига узатма берди, Мубаманинг тўпига олиб келган ҳужумда эса унинг зарбасини дарвозабон қайтарганидан кейин ёш форвард бўш қолган тўпни дарвозага жойлади.

Қанот футболчиларининг вазифаси фақат ён чизиқ бўйлаб ҳаракатланишдан иборат эмас. Мареска улардан рақиб билан яккама-якка курашиш, марказга кириб бориш ва ҳимоячилар ўртасида бўшлиқ очишни ҳам талаб қилади.

Шу боис Семеньо ва Савиньо каби тезкор футболчилар янги тизимда ҳал қилувчи ўрин эгаллаши мумкин.

Мубама берилган имкониятдан фойдаланмоқда

Мареска Дивин Мубаманинг ҳаракатларига ҳам алоҳида тўхталди.

«Дивин Мубама гол урди. У ҳар бир кундан завқ олмоқда».

Ёш ҳужумчи Осиё сафарида кетма-кет иккинчи ўйинда гол урди. У аввал Гонконгда «Интер» дарвозасини ишғол қилган, энди эса К-Лига юлдузларига қарши баҳсда ҳам ўз имкониятидан фойдаланди.

Мавсумолди йиғинлари ёш футболчилар учун асосий таркибга даъвогарлик қилишнинг энг муҳим босқичидир. Машғулотдаги яхши ҳаракат етарли бўлмайди — улар катта жамоа билан майдонга тушганида ҳам натижа кўрсатиши керак.

Мубама ҳозирча айнан шу вазифани бажармоқда. Унинг икки учрашувда кетма-кет гол ургани Марескага ҳужум чизиғида яна бир вариант тақдим этади.

«Сити»нинг янги услуби қандай кўриниши мумкин?

Сеулдаги ўйиндан катта тактик хулоса чиқаришга ҳали эрта. Рақиб турли клублар футболчиларидан тузилган рамзий жамоа эди, Мареска эса иккинчи бўлимда деярли бутун таркибни алмаштирди.

Шунга қарамай, дастлабки белгилар кўринди:

— ҳужумни қанотлар орқали тезлаштириш;
— тўп билан ҳаракатлана оладиган яримҳимоячилардан фойдаланиш;
— жарима майдонига бир вақтда бир нечта футболчини олиб кириш;
— тўп йўқотилган заҳоти рақибга босим ўтказиш.

«Сити» биринчи бўлимда вазиятларни фақат узоқ давом этган комбинациялар орқали эмас, тезкор ва тўғридан-тўғри ҳужумлар орқали ҳам яратди. Маресканинг фикрича, бу машғулотларда бажарилаётган ишнинг дастлабки натижасидир.

Олдинда икки жиддий синов бор

«Манчестер Сити»нинг Осиё сафари 9 август куни Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши учрашув билан якунланади. Бу баҳс Мареска жамоаси учун К-Лига юлдузларига нисбатан анча кучли тактик синов бўлиши кутилмоқда.

Шундан сўнг манчестерликлар Англияга қайтиб, 16 август куни мавсумнинг дастлабки расмий соврини учун курашади. Англия кубоги соҳиби «Манчестер Сити» Кардиффдаги «Принсипалити» стадионида Премьер-лига чемпиони «Арсенал»га қарши Суперкубок баҳсида майдонга тушади.

Шу сабаб Мареска учун вақт кўп эмас. Кореяда кўринган ҳужумкор белгилар энди «Атлетико»нинг тартибли ҳимояси ва «Арсенал»нинг юқори босимига қарши ҳам ишлаши керак.

Сеулдаги 3:1 ҳисобидаги ғалаба янги даврнинг дастлабки ижобий натижаси бўлди. Аммо Мареска айтганидек, асосий масала ҳисобда эмас — жамоа биринчи кундан қурилаётган футболни катта ўйинларда ҳам намойиш эта оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Манчестер СитиЭнцо МарескаСеулАнтуан СеменьоТиджани Рейндерс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда