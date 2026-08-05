Мареска илк ғалабадан сўнг «Манчестер Сити»даги режасини очди
Энсо Мареска «Манчестер Сити» бош мураббийи сифатидаги илк ғалабасидан сўнг 3:1 ҳисобидан кўра машғулотларда сингдирилган ўйин тамойиллари майдонда акс этганини муҳим деб атади. «Манчестер Сити» Сеулда К-Лига юлдузларини мағлуб этиб, барча голларини учрашувнинг дастлабки 23 дақиқасида урди: Раян Аит-Нури, Тижжани Рейндерс ва Дивин Мубама ҳисобни таъминлади.
«Манчестер Сити»нинг янги бош мураббийи Энцо Мареска жамоа бошқарувидаги илк ғалабасидан кейин натижадан кўра майдонда кўринган ўзгаришларни муҳимроқ деб атади. Манчестерликлар Сеулда К-Лига юлдузларини 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
Италиялик мутахассисни биринчи кундан бошлаб машғулотларда сингдирилаётган ўйин тамойиллари футболчилар ҳаракатида акс эта бошлагани қувонтирган. Айниқса, қанотларда вазият яратиш ва ҳужумни бир нечта футболчи орқали давом эттиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Мареска учун ҳисобдан муҳимроқ жиҳат бор
«Манчестер Сити» учрашувдаги барча голларини биринчи бўлимнинг дастлабки 23 дақиқасида урди. Райан Аит-Нури ҳисобни очди, рақиб мувозанатни тиклаганидан кейин Тижжани Рейндерс ва Дивин Мубама ғалабани таъминлаган голларга муаллифлик қилди. Бу Маресканинг «Сити» бош мураббийи сифатидаги дастлабки ғалабаси бўлди.
Бироқ мураббий ўйиндан кейин фақат натижани муҳокама қилиш билан чекланмади.
«Бу ёқимли ҳис. Аммо энг муҳими — биз биринчи кунданоқ йўлга қўйишга уринган нарсаларимизни кўриш. Футболчилар буни намойиш этиш учун катта меҳнат қилишди ва бу жуда муҳим», — деди Мареска.
Ушбу фикр янги мураббийнинг мавсумолди учрашувларига оддий ғалаба ёки мағлубият сифатида қарамаётганини кўрсатади. Ҳозирги асосий вазифа — футболчилар янги талабларни қанчалик тез ўзлаштираётганини аниқлаш.
Қанотлардаги тезлик янги қуролга айланади
Мареска ҳужумда майдон кенглигидан фойдалана оладиган футболчилар муҳимлигини алоҳида таъкидлади.
«Бизга қанотларда яхши футболчилар керак. Семеньо ва Савиньо каби доимо вазият яратишга интиладиган ўйинчилар зарур».
Антуан Семеньо Сеулдаги баҳсда «Сити»нинг энг фаол футболчиларидан бири бўлди. У Рейндерснинг голига узатма берди, Мубаманинг тўпига олиб келган ҳужумда эса унинг зарбасини дарвозабон қайтарганидан кейин ёш форвард бўш қолган тўпни дарвозага жойлади.
Қанот футболчиларининг вазифаси фақат ён чизиқ бўйлаб ҳаракатланишдан иборат эмас. Мареска улардан рақиб билан яккама-якка курашиш, марказга кириб бориш ва ҳимоячилар ўртасида бўшлиқ очишни ҳам талаб қилади.
Шу боис Семеньо ва Савиньо каби тезкор футболчилар янги тизимда ҳал қилувчи ўрин эгаллаши мумкин.
Мубама берилган имкониятдан фойдаланмоқда
Мареска Дивин Мубаманинг ҳаракатларига ҳам алоҳида тўхталди.
«Дивин Мубама гол урди. У ҳар бир кундан завқ олмоқда».
Ёш ҳужумчи Осиё сафарида кетма-кет иккинчи ўйинда гол урди. У аввал Гонконгда «Интер» дарвозасини ишғол қилган, энди эса К-Лига юлдузларига қарши баҳсда ҳам ўз имкониятидан фойдаланди.
Мавсумолди йиғинлари ёш футболчилар учун асосий таркибга даъвогарлик қилишнинг энг муҳим босқичидир. Машғулотдаги яхши ҳаракат етарли бўлмайди — улар катта жамоа билан майдонга тушганида ҳам натижа кўрсатиши керак.
Мубама ҳозирча айнан шу вазифани бажармоқда. Унинг икки учрашувда кетма-кет гол ургани Марескага ҳужум чизиғида яна бир вариант тақдим этади.
«Сити»нинг янги услуби қандай кўриниши мумкин?
Сеулдаги ўйиндан катта тактик хулоса чиқаришга ҳали эрта. Рақиб турли клублар футболчиларидан тузилган рамзий жамоа эди, Мареска эса иккинчи бўлимда деярли бутун таркибни алмаштирди.
Шунга қарамай, дастлабки белгилар кўринди:
— ҳужумни қанотлар орқали тезлаштириш;
— тўп билан ҳаракатлана оладиган яримҳимоячилардан фойдаланиш;
— жарима майдонига бир вақтда бир нечта футболчини олиб кириш;
— тўп йўқотилган заҳоти рақибга босим ўтказиш.
«Сити» биринчи бўлимда вазиятларни фақат узоқ давом этган комбинациялар орқали эмас, тезкор ва тўғридан-тўғри ҳужумлар орқали ҳам яратди. Маресканинг фикрича, бу машғулотларда бажарилаётган ишнинг дастлабки натижасидир.
Олдинда икки жиддий синов бор
«Манчестер Сити»нинг Осиё сафари 9 август куни Мадриднинг «Атлетико» клубига қарши учрашув билан якунланади. Бу баҳс Мареска жамоаси учун К-Лига юлдузларига нисбатан анча кучли тактик синов бўлиши кутилмоқда.
Шундан сўнг манчестерликлар Англияга қайтиб, 16 август куни мавсумнинг дастлабки расмий соврини учун курашади. Англия кубоги соҳиби «Манчестер Сити» Кардиффдаги «Принсипалити» стадионида Премьер-лига чемпиони «Арсенал»га қарши Суперкубок баҳсида майдонга тушади.
Шу сабаб Мареска учун вақт кўп эмас. Кореяда кўринган ҳужумкор белгилар энди «Атлетико»нинг тартибли ҳимояси ва «Арсенал»нинг юқори босимига қарши ҳам ишлаши керак.
Сеулдаги 3:1 ҳисобидаги ғалаба янги даврнинг дастлабки ижобий натижаси бўлди. Аммо Мареска айтганидек, асосий масала ҳисобда эмас — жамоа биринчи кундан қурилаётган футболни катта ўйинларда ҳам намойиш эта оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…