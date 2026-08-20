Ювентус готовится продать Джонатана Дэвида

Туринский «Ювентус» выставил нападающего Джонатана Дэвида на трансфер и планирует получить финансовую выгоду от продажи футболиста. Как сообщает GOAL.ком, канадец стал обузой для клуба, поскольку не вписывается в планы главного тренера Лучано Спаллетти. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, годовая зарплата Дэвида составляет 6 миллионов евро, и в настоящее время он остаётся дорогостоящим резервным игроком. Показатели футболиста в прошлом сезоне оказались ниже ожидаемых, что вынуждает руководство искать нового нападающего.

Условия трансфера и финансовая ситуация

Туринский клуб требует за футболиста 30 миллионов евро, однако не исключено снижение цены до 20–25 миллионов евро. Кроме того, клуб готов рассмотреть вариант с арендой.

Действующий контракт Дэвида с «Ювентусом» рассчитан до 2030 года. Если футболист проведёт успешный сезон в аренде, его полноценный трансфер до 2027 года также может отвечать интересам клуба.

На трансферном рынке к футболисту проявляют интерес зарубежные клубы: его услугами интересуются команды из Турции, Франции и Англии.

Международный интерес и перспективы

Французские клубы «Пари ФК» и «ПСЖ» проявили интерес

Английская «Астон Вилла» входит в число претендентов

Интерес также проявляют клубы из Турции

Пока туринский клуб не получил ни одного официального и конкретного предложения. Несмотря на это, уход Дэвида позволит «Ювентусу» получить финансовую возможность для приобретения нового нападающего, соответствующего требованиям Спаллетти.