Ювентус на трансферном рынке: Джонатан Дэвид отклонил предложение Халл Сити

·3·Спорт
Ювентус на трансферном рынке: Джонатан Дэвид отклонил предложение Халл Сити

Туринский Ювентус обязан сначала продать игроков и освободить место в зарплатном бюджете, чтобы усилить состав и зарегистрировать новичков в зимнее трансферное окно. Как сообщает GOAL.ком, трансферная политика клуба пока находится в затруднительном положении из-за медленных темпов продажи действующих футболистов. Об этом сообщает Goal.com.

По информации Туттоспорт, канадский нападающий Джонатан Дэвид отклонил предложение английского клуба «Халл Сити». Хотя футболец пока не входит в планы главного тренера «Старой синьоры», конкретных вариантов его трансфера в другую команду не просматривается, поэтому он остается в состоянии неопределенности.

Проблемы в центре и судьба Артура

Похожие кадровые проблемы возникли и в полузащите команды. Чтобы привлечь новых игроков, клубу сначала необходимо избавиться как минимум от двух футболистов этой линии. В настоящее время активно ведутся переговоры о расторжении контракта с Артуром по обоюдному согласию, и остаются лишь последние детали.

После ухода Артура Ювентусу все равно придется продать еще одного полузащитника. Интерес к Фабио Миретти сохраняется, однако запрашиваемая туринцами сумма в размере от 10 до 15 миллионов евро несколько отпугивает потенциальных покупателей.

Копмейнерс и варианты с арендой

Ситуация в составе стала еще сложнее в случае с Тёном Копмейнерсом. Балансовая стоимость нидерландского футболиста оценивается примерно в 30 миллионов евро, и пока ни одна команда не готова потратить такую сумму. Поэтому возрастает вероятность обращения к арендным соглашениям, которые могут изменить ситуацию к лучшему.

По мере приближения заключительной стадии трансферного окна расширяются возможности решения проблемных вопросов с помощью временных соглашений. Этот метод становится оптимальным решением прежде всего для футболистов, которых сложно продать на постоянной основе после неудачных выступлений в последние сезоны.

ЮвентусДжонатан ДэвидТрансферыСерия AФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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