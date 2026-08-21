Ювентус готовится к серьёзным изменениям в линии вратарей

Туринский «Ювентус» готовится к серьёзным изменениям в составе вратарей. Поскольку кандидатура Гульельмо Викарио рассматривается на роль основного голкипера в новом сезоне, судьба других вратарей команды оказалась под вопросом. Ожидается, что эти изменения станут одним из следующих важных шагов туринского клуба на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com .

По информации Туттоспорт, Гульельмо Викарио практически гарантированно станет новым первым номером клуба. В связи с этим «Ювентусу» предстоит решить будущее таких опытных голкиперов, как Маттиа Перин и Микеле Ди Грегорио. В зависимости от ситуации на трансферном рынке как минимум один из них, а возможно, и оба могут покинуть команду.

Маттиа Перин и вариант с «Палермо»

В услугах Маттиа Перина заинтересован итальянский клуб «Палермо». Изначально переговоры по этому направлению несколько замедлились из-за финансовых проблем. В «Палермо» считают трансферную сумму, установленную «Ювентусом», несколько завышенной. Тем не менее в последние часы этот вариант вновь стал актуальным, и стороны продолжают переговоры.

В то же время у Маттиа Перина есть и другие претенденты, а его будущее в туринском клубе прояснится в ближайшие дни. Если он покинет команду, это станет важным поворотным моментом для «бьянконери» на пути к обновлению вратарской линии.

Ситуация вокруг Микеле Ди Грегорио

Ситуация с Микеле Ди Грегорио несколько отличается, однако остаётся столь же сложной. Бывший футболист «Монцы» не вошёл в новый технический проект тренерского штаба, и клуб ищет для него новое место продолжения карьеры. Поскольку переговоры с «Марсельем» изначально зашли в тупик, вопрос о прямом трансфере пока выглядит сложным.

Тем не менее в последние часы стало известно, что английский клуб «Борнмут» рассматривает эту кандидатуру для усиления своей вратарской линии. Кроме того, «Лацио» внимательно следит за действиями итальянского голкипера. Такой интерес на трансферном рынке делает ситуацию ещё более интригующей.

«Ювентус» пытается найти решение, удобное для всех сторон. Клуб намерен помочь Ди Грегорио найти новую команду, в которой он сможет стабильно продолжить карьеру. Если оба вратаря покинут команду, туринскому клубу также придётся решить вопрос с резервным голкипером — вторым номером.