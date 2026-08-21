Трансферный рынок «Ювентуса»: приоритетная задача и кандидаты на позиции фланговых защитников

Итальянский «Ювентус» активно продолжает работу по усилению состава в летнее трансферное окно. По требованию главного тренера Лучано Спаллетти, на каждой позиции в команде должны быть по два достойных футболиста, и пока проблемы сохраняются только на флангах обороны. По данным иксбт.ком и спортивных изданий, туринский клуб определил решение этой проблемы как свою приоритетную задачу. Об этом сообщает Goal.com .

Пока руководство клуба ожидает решения по Джонатану Дэвиду, Артуру Мело и Тёну Копмейнерсу, а также возможных трансферов этих игроков, оно активно ищет новых футболистов. Приход Коло Муани, Алайбеговича, Лукуми и Викарио завершил многие изменения в составе, однако нехватка игроков на флангах обороны по-прежнему ощущается. После двусторонней игры тренер отдельно подчеркнул необходимость усилить эту позицию.

Основные кандидаты на трансферном рынке

Среди вариантов, на которые сейчас обращает внимание «Ювентус», особенно выделяются возможности, связанные с «Марселем». Французский клуб из-за проблем с соблюдением правил финансового фаир плай готов расстаться с высокооплачиваемыми игроками. Одним из таких кандидатов является Эмерсон Роял, хорошо знакомый с Серией А и итальянским футболом.

Также рассматриваются перспективные, но несколько более сложные с финансовой точки зрения варианты. Один из них — Раян Айт-Нури. Сообщается, что он может начать искать новый клуб, поскольку не входит в основной состав своей команды и последние матчи провёл на скамейке запасных.

Опытные и молодые варианты

В списке кандидатов также находится Альваро Каррерас. Хотя он не полностью соответствует планам тренера, учитывается, что ранее клуб уже потратил значительную сумму на его возвращение. Тем не менее туринцы планируют приобрести именно левого флангового защитника, чтобы создать конкуренцию Андреа Камбьязо, который в прошлом сезоне не отличался стабильной игрой.

На заключительном этапе этого трансферного окна «Ювентус» намерен усилить состав не только количественно, но и качественно. Как и требовал Спаллетти, формирование здоровой конкуренции на каждой позиции станет важным фактором для достижения главных целей команды в сезоне.