Чудо после 0:2: Торрес вошел в историю «ПСЖ» в дебютном матче

В 1-м туре нового сезона Лиги 1 «ПСЖ», гостивший у «Ренна», оказался под неожиданным давлением, уступая 0:2 уже после первого тайма. Луис Энрике выпустил на поле после перерыва своего новичка — испанского нападающего Феррана Торреса, который за 11 минут второго тайма оформил дубль (71-я и 82-я минуты) и спас свою команду от неминуемого поражения.

Этот подвиг позволил испанскому форварду не только ярко дебютировать, но и вписать свое имя в историю парижского суперклуба.

Третий за 32 года: Рекордный дубль в дебюте

Ферран Торрес стал лишь третьим футболистом в истории клуба, забившим два гола в своем первом официальном матче за «ПСЖ»:

Патрик Мбома (1994 год): Камерунский форвард открыл этот рекорд, дважды поразив ворота венгерского клуба «Вац» в дебютном матче в рамках квалификации Лиги чемпионов УЕФА;

Златан Ибрагимович (2012 год): Шведская легенда 14 лет назад в своем первом официальном матче в Лиге 1 против «Лорьяна» забил два мяча, вырвав для парижан ничью;

Ферран Торрес (2026 год): Спустя 14 лет испанская звезда, выйдя на поле при тяжелом счете 0:2 против «Ренна», повторил исторический результат Ибрагимовича.

Авторы дебютных дублей в истории «ПСЖ»

1994 год: Патрик Мбома (квалификация ЛЧ, против «Ваца»)

2012 год: Златан Ибрагимович (Лига 1, против «Лорьяна»)

2026 год: Ферран Торрес (Лига 1, против «Ренна»)

Этот феноменальный старт испанского бомбардира ясно показал, что он серьезно претендует на роль одного из главных лидеров атаки парижан.