Чудо после 0:2: Торрес вошел в историю «ПСЖ» в дебютном матче

·52·Спорт
Чудо после 0:2: Торрес вошел в историю «ПСЖ» в дебютном матче

В 1-м туре нового сезона Лиги 1 «ПСЖ», гостивший у «Ренна», оказался под неожиданным давлением, уступая 0:2 уже после первого тайма. Луис Энрике выпустил на поле после перерыва своего новичка — испанского нападающего Феррана Торреса, который за 11 минут второго тайма оформил дубль (71-я и 82-я минуты) и спас свою команду от неминуемого поражения.

Этот подвиг позволил испанскому форварду не только ярко дебютировать, но и вписать свое имя в историю парижского суперклуба.

Третий за 32 года: Рекордный дубль в дебюте

Ферран Торрес стал лишь третьим футболистом в истории клуба, забившим два гола в своем первом официальном матче за «ПСЖ»:

  • Патрик Мбома (1994 год): Камерунский форвард открыл этот рекорд, дважды поразив ворота венгерского клуба «Вац» в дебютном матче в рамках квалификации Лиги чемпионов УЕФА;

  • Златан Ибрагимович (2012 год): Шведская легенда 14 лет назад в своем первом официальном матче в Лиге 1 против «Лорьяна» забил два мяча, вырвав для парижан ничью;

  • Ферран Торрес (2026 год): Спустя 14 лет испанская звезда, выйдя на поле при тяжелом счете 0:2 против «Ренна», повторил исторический результат Ибрагимовича.

Авторы дебютных дублей в истории «ПСЖ»

  • 1994 год: Патрик Мбома (квалификация ЛЧ, против «Ваца»)

  • 2012 год: Златан Ибрагимович (Лига 1, против «Лорьяна»)

  • 2026 год: Ферран Торрес (Лига 1, против «Ренна»)

Этот феноменальный старт испанского бомбардира ясно показал, что он серьезно претендует на роль одного из главных лидеров атаки парижан.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!Сегодня, 20:32Названы главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 годаНазваны главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 годаСегодня, 20:29Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»Сегодня, 20:25Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?Сегодня, 20:17Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойЛамин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойСегодня, 19:32«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?Сегодня, 19:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна
Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна