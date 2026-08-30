Starship В3 радикально снизит стоимость космических полетов

·0·Технологии
Starship В3 радикально снизит стоимость космических полетов

Анонсированы масштабные изменения, которые могут совершить настоящую революцию в аэрокосмической отрасли. По данным иксбт.ком, ожидается, что в будущем один полет ракеты Starship В3 будет стоить даже дешевле, чем запуск ее исторического предка — ракеты Falcon 1. Это выведет процесс освоения и коммерциализации космоса на совершенно новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Специалисты отмечают, что Starship В3 способен доставить на орбиту более 100 тонн полезной нагрузки за один рейс. Для сравнения, чтобы вывести такой же объем груза на орбиту с помощью ракетной системы Falcon 1, потребовалось бы более 200 успешных пусков.

Новые правила в космической экономике

В традиционном ракетостроении создание сотен отдельных аппаратов, их подготовка и последовательные запуски требовали огромных временных и финансовых ресурсов. Ракета-гигант нового поколения полностью устраняет эти ограничения благодаря возможности полной многоразовости. Такой подход радикально снижает себестоимость космических полетов, открывая перед человечеством более широкие горизонты для исследования дальнего космоса.

По мнению экспертов, этот колоссальный потенциал особенно важен для расширения наземной и орбитальной инфраструктуры AI. Один успешный старт позволит доставлять в космос крупногабаритные вычислительные спутники, мощное энергетическое оборудование и современные сетевые инфраструктурные решения.

Глобальный обмен данными и перспективы будущего

Данный проект тесно связан с системой Starlink и передовыми лазерными каналами связи. Это позволит передавать огромные объемы данных между орбитальными системами и Землей на высокой скорости, что приведет к дальнейшему совершенствованию глобальных сетей связи.

Высокая степень восстанавливаемости и многоразовости ракетной системы гарантирует быстрое развертывание инфраструктуры нового поколения. Если Starship В3 полностью реализует все свои планы и возможности, правила на мировом рынке космонавтики, несомненно, изменятся до неузнаваемости.

StarshipSpaceXКосмосТехнологииРакеты
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra недовольны One UI 9 Бета 7Владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra недовольны One UI 9 Бета 7Сегодня, 13:30Презентация Poco Кс8 5Г с аккумулятором 9000 мА·ч состоится 4 сентябряПрезентация Poco Кс8 5Г с аккумулятором 9000 мА·ч состоится 4 сентябряСегодня, 12:50В Китае поступил в продажу компактный смартфон БлуеФокс Аура А1 с экраном 4,7 дюймаВ Китае поступил в продажу компактный смартфон БлуеФокс Аура А1 с экраном 4,7 дюймаСегодня, 11:54SpaceX требует заблокировать спутник ВиасатSpaceX требует заблокировать спутник ВиасатСегодня, 10:51Toyota следует примеру Tesla и выбирает гигакастинг для нового LexusToyota следует примеру Tesla и выбирает гигакастинг для нового LexusСегодня, 10:23Устройство, которого ждали поклонники Apple: будет представлен складной iPhoneУстройство, которого ждали поклонники Apple: будет представлен складной iPhoneСегодня, 08:03
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Смартфон Redmi К100 Pro Max показал рекордный результат в первый же день
Смартфон Redmi К100 Pro Max показал рекордный результат в первый же день