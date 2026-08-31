Моуринью после матча с «Малагой» объяснил болельщикам суть настоящего футбола

·23·Спорт
Моуринью после матча с «Малагой» объяснил болельщикам суть настоящего футбола

Мадридский «Реал» в рамках 3-го тура Ла Лиги принял «Малагу» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и добился крупной победы со счетом 4:0. По окончании встречи главный тренер мадридцев Жозе Моуринью принял участие в пресс-конференции, где подробно высказался об игре своей команды, тактическом контроле и философии настоящего футбола, которую должны понимать болельщики.

Опытный специалист особо отметил, что после быстрых голов в первом тайме во второй половине встречи темп игры снизился, и это было плановым тактическим решением.

«Каждый раз, когда мы взвинчивали темп, мы могли забить»: Второй тайм и контроль

Жозе Моуринью следующим образом оценил контроль над матчем и действия линии обороны:

  • Игровой темп и контроль: «Второй тайм в большей степени сводился к контролю игры и действиям на более низких скоростях. Казалось, что „Малага“ спокойно контролирует мяч, но было очевидно: каждый раз, когда мы поднимали темп, мы могли забить еще 1-2 гола», — заявил тренер;

  • Сухой матч и искусство защиты: «Наша главная цель заключалась в том, чтобы не пропустить. Нельзя постоянно играть в агрессивной атаке. Мы должны уметь надежно защищаться в ситуациях, когда соперник идет вперед».

Возврат Винисиуса назад и философия «единой команды»

Моуринью подчеркнул важность подчинения звездных футболистов командной дисциплине:

  • Истинная самоотдача от Винисиуса: «Если болельщики понимают, что такое футбол высшего уровня, они должны были получить удовольствие и от оборонительной работы во втором тайме. Сегодня мы увидели настоящую команду, которая отрабатывает и в защите. Винисиус после потери мяча возвращался назад и помогал обороне»;

  • Командный дух: «Футбол — это не только наслаждение красивыми голами. Очень важно, чтобы болельщики возвращались домой с твердой уверенностью в том, что „мы — единая команда“».

10 голов в 3 матчах и значимость побед со счетом 1:0

Говоря о статистике голов по ходу сезона, наставник раскрыл секрет результативности:

  • Что нужно для рекорда в 121 гол?: «Чтобы забить 121 гол за сезон, в атаке должны быть исполнители высокого уровня. На данный момент мы забили 10 голов в трех матчах»;

  • Ценность счета 1:0: «Иногда мы побеждаем и со счетом 1:0, и мы должны радоваться такому результату точно так же», — подытожил свое выступление Моуринью.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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