Бобур Курбонов проиграл после полного боя (видео)

Узбекский боксер Бобур Курбонов провел очередной бой на профессиональном ринге. Соперником нашего соотечественника стал Ильнар Ишимбаев.

Ожидаемое противостояние продложилось всю дистанцию, и победитель определялся не нокаутом или техническим нокаутом, а решением судей.

Курбонов провел бой полностью

Поединок между Бобуром Курбоновым и Ильнаром Ишимбаевым прошел во всех запланированных раундах.

По окончании боя судьи подсчитали очки и отдали победу Ишимбаеву.

Результат:

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Победитель определился по очкам

В ходе боя оба боксера продемонстрировали свои возможности. Однако по итоговому счету судьи признали сильнее Ишимбаева.

Бобур Курбонов довел бой до конца, но решение судей оказалось не в его пользу.

Теперь Курбонова ждет новый бой

После этого поражения главной задачей для Бобура Курбонова станет анализ ошибок в бою и подготовка к следующему поединку.

В профессиональном боксе поражение в одном бою не означает конец карьеры. Напротив, у спортсмена появляется возможность проявить себя в следующем поединке.

Бобур Курбонов проиграл Ильнару Ишимбаеву по очкам в бою, продлившемся всю дистанцию.