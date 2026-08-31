Бобур Курбонов проиграл после полного боя (видео)
Узбекский боксер Бобур Курбонов провел очередной бой на профессиональном ринге. Соперником нашего соотечественника стал Ильнар Ишимбаев.
Ожидаемое противостояние продложилось всю дистанцию, и победитель определялся не нокаутом или техническим нокаутом, а решением судей.
Курбонов провел бой полностью
Поединок между Бобуром Курбоновым и Ильнаром Ишимбаевым прошел во всех запланированных раундах.
По окончании боя судьи подсчитали очки и отдали победу Ишимбаеву.
Результат:
Боксер
Результат
Бобур Курбонов
Поражение
Ильнар Ишимбаев
Победа
Исход боя
Решение судей
Продолжительность боя
Полные раунды
Победитель определился по очкам
В ходе боя оба боксера продемонстрировали свои возможности. Однако по итоговому счету судьи признали сильнее Ишимбаева.
Бобур Курбонов довел бой до конца, но решение судей оказалось не в его пользу.
Теперь Курбонова ждет новый бой
После этого поражения главной задачей для Бобура Курбонова станет анализ ошибок в бою и подготовка к следующему поединку.
В профессиональном боксе поражение в одном бою не означает конец карьеры. Напротив, у спортсмена появляется возможность проявить себя в следующем поединке.
Бобур Курбонов проиграл Ильнару Ишимбаеву по очкам в бою, продлившемся всю дистанцию.
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