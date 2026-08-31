Бобур Курбонов проиграл после полного боя (видео)

·25·Спорт
Бобур Курбонов проиграл после полного боя (видео)

Узбекский боксер Бобур Курбонов провел очередной бой на профессиональном ринге. Соперником нашего соотечественника стал Ильнар Ишимбаев.

Ожидаемое противостояние продложилось всю дистанцию, и победитель определялся не нокаутом или техническим нокаутом, а решением судей.

Курбонов провел бой полностью

Поединок между Бобуром Курбоновым и Ильнаром Ишимбаевым прошел во всех запланированных раундах.

По окончании боя судьи подсчитали очки и отдали победу Ишимбаеву.

Результат:

Боксер

Результат

Бобур Курбонов

Поражение

Ильнар Ишимбаев

Победа

Исход боя

Решение судей

Продолжительность боя

Полные раунды

Победитель определился по очкам

В ходе боя оба боксера продемонстрировали свои возможности. Однако по итоговому счету судьи признали сильнее Ишимбаева.

Бобур Курбонов довел бой до конца, но решение судей оказалось не в его пользу.

Теперь Курбонова ждет новый бой

После этого поражения главной задачей для Бобура Курбонова станет анализ ошибок в бою и подготовка к следующему поединку.

В профессиональном боксе поражение в одном бою не означает конец карьеры. Напротив, у спортсмена появляется возможность проявить себя в следующем поединке.

Бобур Курбонов проиграл Ильнару Ишимбаеву по очкам в бою, продлившемся всю дистанцию.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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