Мужибилла Турсунов победил российского боксера в Якутске

В рамках вечера профессионального бокса, организованного ИБА в спортивном комплексе «Триумф» в российском городе Якутске, узбекский спортсмен Мужибилла Турсунов провел очередной бой.

Соперником нашего соотечественника стал россиянин Павел Федоров. По итогам боя судьи отдали победу Турсунову.

Турсунов одержал победу по очкам

Противостояние между Мужибиллой Турсуновым и Павлом Федоровым продлилось все запланированные раунды.

По окончании боя:

Мужибилла Турсунов — победитель;

Павел Федоров — проигравший;

способ победы — решение судей, по очкам ;

соревнование — вечер профессионального бокса ИБА ;

место проведения — Якутск, Россия.

Таким образом, узбекский боксер завершил вечер международного профессионального бокса в России победой.

Соперник — россиянин Павел Федоров

Соперником Турсунова на этот раз стал представитель принимающей страны Павел Федоров.

Оба боксера провели в ринге все отведенное время. В результате судьи подсчитали очки и присудили победу узбекскому спортсмену.

Мужибилла Турсунов одержал верх в бою в Якутске по очкам и записал на свой счет очередную победу в профессиональном боксе.

Еще одна победа представителя Узбекистана

Каждый бой на турнирах ИБА имеет важное значение для накопления опыта на международной арене и продвижения в рейтинге.

Победа Турсунова над российским соперником стала одним из важных результатов в его профессиональной карьере.

Теперь любители бокса ждут следующего боя Мужибиллы Турсунова и его дальнейших шагов на профессиональном ринге.

Защищавший честь Узбекистана на вечере ИБА в Якутске Мужибилла Турсунов покинул ринг победителем.