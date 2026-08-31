Азизян раскрыл закуисслисные подробности боя Гуськова против Анкалаева

Тренер Богдана Гуськова («Царевич»), защищающего честь нашей страны в полутяжелом весе UFC, Гор Азизян выступил с резким и откровенным заявлением по поводу боя своего подопечного против Магомеда Анкалаева. Известный специалист в интервью изданию Sport24 подчеркнул, что, несмотря на технический нокаут в 5-м раунде, Богдан должен не стыдиться этого поражения, а гордиться им.

Напомним, что Гусков, занимающий 10-ю строчку рейтинга, на условиях короткого уведомления (шорт нотике) согласился на 5-раундовый тяжелейший бой против первого номера дивизиона Анкалаева.

«В то время как все боялись, он рискнул»: резкие мысли Азизяна

Гор Азизян рассказал следующее о героизме Гуськова и ситуациях во время боя:

Мужество, спасшее лигу: «Мы знаем причины поражения, но сейчас не могу их раскрывать. Если во время боя пропустить неожиданный удар, весь план меняется. Богдан, будучи 10-м номером, рискнул в то время, когда все бегали от Анкалаева. Он неплохо заработал, обновил контракт. UFC даже должен ему, потому что он выручил промоушен из сложной ситуации. Он провел достойный бой, за который не стыдно», — сказал тренер;

Почему не работала правая рука?: Было отмечено, что по ходу боя у Богдана возникли определенные физические проблемы, удушающий прием и основные удары правой рукой не получились так, как планировалось, однако к этому относятся спокойно.

«Анкалаев вместо того, чтобы валяться, должен был что-то показать»

Тренер резко ответил на критику о том, что Богдану следовало больше рисковать: