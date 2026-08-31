Азизян раскрыл закуисслисные подробности боя Гуськова против Анкалаева
Тренер Богдана Гуськова («Царевич»), защищающего честь нашей страны в полутяжелом весе UFC, Гор Азизян выступил с резким и откровенным заявлением по поводу боя своего подопечного против Магомеда Анкалаева. Известный специалист в интервью изданию Sport24 подчеркнул, что, несмотря на технический нокаут в 5-м раунде, Богдан должен не стыдиться этого поражения, а гордиться им.
Напомним, что Гусков, занимающий 10-ю строчку рейтинга, на условиях короткого уведомления (шорт нотике) согласился на 5-раундовый тяжелейший бой против первого номера дивизиона Анкалаева.
«В то время как все боялись, он рискнул»: резкие мысли Азизяна
Гор Азизян рассказал следующее о героизме Гуськова и ситуациях во время боя:
Мужество, спасшее лигу: «Мы знаем причины поражения, но сейчас не могу их раскрывать. Если во время боя пропустить неожиданный удар, весь план меняется. Богдан, будучи 10-м номером, рискнул в то время, когда все бегали от Анкалаева. Он неплохо заработал, обновил контракт. UFC даже должен ему, потому что он выручил промоушен из сложной ситуации. Он провел достойный бой, за который не стыдно», — сказал тренер;
Почему не работала правая рука?: Было отмечено, что по ходу боя у Богдана возникли определенные физические проблемы, удушающий прием и основные удары правой рукой не получились так, как планировалось, однако к этому относятся спокойно.
«Анкалаев вместо того, чтобы валяться, должен был что-то показать»
Тренер резко ответил на критику о том, что Богдану следовало больше рисковать:
Нам нечего было терять: «На самом деле человеком, который должен был рисковать, был Анкалаев. Нам терять было нечего. Поэтому, когда у Магомеда перестали проходить удары в стойке, он сразу же бросился в ноги и попытался перевести бой в партер»;
Претензия к бойцу №1: «Поздравляем Магомеда, он попал точно в цель, и после этого бой принял другой оборот. Но претендент №1 был обязан не просто валяться в октагоне, а продемонстрировать настоящее мастерство», — подытожил Азизян.
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