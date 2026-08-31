Кападзе высказался о победе над «Насафом», главной цели и трофеях

В центральном матче 1/8 финала Кубка Узбекистана наманганский «Навбахор» обыграл каршинский «Насаф» со счетом 1:0 и завоевал путевку в четвертьфинал турнира. После этой драматичной победы главный тренер «соколов» Тимур Кападзе принял участие в пресс-конференции, где подробно остановился на задачах команды, ее положении в турнирной таблице и планах на будущее.

Наставник начал пресс-конференцию с поздравления соотечественников с Днем независимости и подчеркнул, что эта победа стала прекрасным праздничным подарком для болельщиков.

«Этот матч был равен полуфиналу»: Соперники и путь в кубке

Тимур Кападзе поделился своими мыслями о выбывании клубов-фаворитов турнира и конкуренции в Кубке:

Тяжелое испытание против «Насафа»: «Сегодняшняя встреча, на мой взгляд, была равна полуфиналу. Встретились две сильные и неуступчивые команды чемпионата. Для „Насафа“ кубок был единственным шансом, поэтому мы играли под большим давлением и волнением. В конце концов нам удалось поставить точку», — сказал Кападзе;

Вылет «Пахтакора» и «Насафа»: «Конечно, вылет этих грандов из турнира в определенном смысле приятный момент для последующих этапов. Но в кубке нет легких команд, независимо от того, кто попадется по жребию, мы будем бороться до конца».

Задачи руководства, чемпионство и 30-летнее ожидание

Тренер открыто высказался о поставленных перед командой целях и шансах на чемпионство:

Максимализм и цели с хокимом области: «Хотя жестких задач напрямую не ставили, я и руководство — максималисты, мы не любим проигрывать. В первую очередь я пришел сюда, чтобы радовать болельщиков»;

Золотые медали, которых ждали 30 лет: «Мы еще ничего не сделали, просто обыграли очередного соперника. Нельзя поддаваться эйфории. Прошло уже 30 лет с тех пор, как „Навбахор“ становился чемпионом. Если в конце года мы завоюем и кубок, и чемпионство, это станет грандиозным историческим результатом».

Недостатки в обороне и академия «Аякса»

Кападзе также затронул вопросы командной игры и клубной инфраструктуры: