Компания Specialized представила новый электровелосипед Турбо Вадо

·1·Технологии
Компания Specialized представила новый электровелосипед Турбо Вадо

Рынок современного городского транспорта пополнился новой передовой разработкой. По данным иксбт.ком, известный бренд Specialized представил свой новейший и технологически совершенный электровелосипед для поездок по городу — модель Турбо Вадо 6.0 ИГХ. Это транспортное средство привлекает внимание не только мощными техническими характеристиками, но и инновационными функциями, обеспечивающими безопасность и комфорт водителя. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Умные технологии и система безопасности

Новая модель оснащена новейшими электронными системами для обеспечения максимального комфорта водителя в пути. На руле велосипеда установлен удобный 2,2-дюймовый сенсорный экран, с помощью которого легко управлять основными функциями. Также рядом с экраном имеется специальное крепление Куад Лок, позволяющее зафиксировать совместимый смартфон на руле и использовать беспроводную зарядку.

Вопросу безопасности также уделено особое внимание. Интегрированный в корпус велосипеда радар Garmin своевременно предупреждает о приближающихся сзади транспортных средствах. В качестве дополнительной защиты от кражи внедрена функция поддержки сервиса Apple Find My, что позволяет владельцам постоянно контролировать местоположение транспорта.

Мощный мотор и впечатляющая автономность

С технической точки зрения Specialized Турбо Вадо 6.0 ИГХ стал одним из лидеров в своем классе. Устройство оснащено центрально расположенным двигателем Specialized 3.1 с крутящим моментом 100 Н·м. Это значительно облегчает подъем на крутые склоны и быстрое передвижение по оживленным улицам города.

Для поездок на дальние расстояния велосипед оснащен аккумулятором емкостью 840 Wh. Такая емкость батареи позволяет преодолевать большие дистанции на одном заряде. В результате поездки за город или ежедневные поездки на работу становятся еще комфортнее.

Инновационная трансмиссия и комфорт

Одной из ключевых особенностей модели является автоматическая трансмиссия Энвиоло Аутоматик. Вместо обычных переключателей здесь используется планетарная втулка, плавно изменяющая передаточное отношение в диапазоне 380%. Передача усилия осуществляется через карбоновый ремень Гатес, который практически не требует обслуживания и работает намного тише обычной цепи.

В передней части установлена амортизационная вилка РокШокс с ходом 90 мм, а также амортизационный подседельный штырь. В заводскую комплектацию входят передние и задние крылья, а также два багажника. Богатая комплектация повлияла на вес — общая масса электровелосипеда составляет 32,45 кг.

Стоимость Specialized Турбо Вадо 6.0 ИГХ с такими высокотехнологичными характеристиками на европейском рынке составляет 7900 евро. Эта цена подчеркивает принадлежность устройства к премиальному сегменту и предлагает самые передовые решения для ежедневных поездок.

ЭлектровелосипедSpecializedТехнологииТранспортГаджеты
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Samsung Galaxy З Фолд8 Ultra не прошел тест на прочностьSamsung Galaxy З Фолд8 Ultra не прошел тест на прочностьСегодня, 03:21Физики впервые зафиксировали эффект Магнуса в светеФизики впервые зафиксировали эффект Магнуса в светеСегодня, 02:58Флагман Xiaomi 14 Pro получит новый аккумулятор повышенной емкостиФлагман Xiaomi 14 Pro получит новый аккумулятор повышенной емкостиСегодня, 01:52Токийский университет испытал «магнитный щит» для космических кораблейТокийский университет испытал «магнитный щит» для космических кораблейСегодня, 01:22NASA отправит на Марс три новых вертолета СкйфаллNASA отправит на Марс три новых вертолета СкйфаллСегодня, 01:00Устройство, которого ждали поклонники Apple: будет представлен складной iPhoneУстройство, которого ждали поклонники Apple: будет представлен складной iPhoneВчера, 17:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8