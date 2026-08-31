Компания Specialized представила новый электровелосипед Турбо Вадо

Рынок современного городского транспорта пополнился новой передовой разработкой. По данным иксбт.ком, известный бренд Specialized представил свой новейший и технологически совершенный электровелосипед для поездок по городу — модель Турбо Вадо 6.0 ИГХ. Это транспортное средство привлекает внимание не только мощными техническими характеристиками, но и инновационными функциями, обеспечивающими безопасность и комфорт водителя. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Умные технологии и система безопасности

Новая модель оснащена новейшими электронными системами для обеспечения максимального комфорта водителя в пути. На руле велосипеда установлен удобный 2,2-дюймовый сенсорный экран, с помощью которого легко управлять основными функциями. Также рядом с экраном имеется специальное крепление Куад Лок, позволяющее зафиксировать совместимый смартфон на руле и использовать беспроводную зарядку.

Вопросу безопасности также уделено особое внимание. Интегрированный в корпус велосипеда радар Garmin своевременно предупреждает о приближающихся сзади транспортных средствах. В качестве дополнительной защиты от кражи внедрена функция поддержки сервиса Apple Find My, что позволяет владельцам постоянно контролировать местоположение транспорта.

Мощный мотор и впечатляющая автономность

С технической точки зрения Specialized Турбо Вадо 6.0 ИГХ стал одним из лидеров в своем классе. Устройство оснащено центрально расположенным двигателем Specialized 3.1 с крутящим моментом 100 Н·м. Это значительно облегчает подъем на крутые склоны и быстрое передвижение по оживленным улицам города.

Для поездок на дальние расстояния велосипед оснащен аккумулятором емкостью 840 Wh. Такая емкость батареи позволяет преодолевать большие дистанции на одном заряде. В результате поездки за город или ежедневные поездки на работу становятся еще комфортнее.

Инновационная трансмиссия и комфорт

Одной из ключевых особенностей модели является автоматическая трансмиссия Энвиоло Аутоматик. Вместо обычных переключателей здесь используется планетарная втулка, плавно изменяющая передаточное отношение в диапазоне 380%. Передача усилия осуществляется через карбоновый ремень Гатес, который практически не требует обслуживания и работает намного тише обычной цепи.

В передней части установлена амортизационная вилка РокШокс с ходом 90 мм, а также амортизационный подседельный штырь. В заводскую комплектацию входят передние и задние крылья, а также два багажника. Богатая комплектация повлияла на вес — общая масса электровелосипеда составляет 32,45 кг.

Стоимость Specialized Турбо Вадо 6.0 ИГХ с такими высокотехнологичными характеристиками на европейском рынке составляет 7900 евро. Эта цена подчеркивает принадлежность устройства к премиальному сегменту и предлагает самые передовые решения для ежедневных поездок.