«Стопроцентный результат «Интера»: подробности матча «Кальяри» — «Интер»

·16·Спорт
«Стопроцентный результат «Интера»: подробности матча «Кальяри» — «Интер»

В рамках 2-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде встретился с «Кальяри». В упорной и бескомпромиссной борьбе гости добились важной минимальной победы со счетом 1:0 и завоевали три ценных очка.

Единственный гол, решивший судьбу матча, был забит уже на первых минутах игры.

Гол на 9-й минуте и надежная оборона

Основные события в матче развивались следующим образом:

  • Быстрый гол Чалханоглу: Уже на 9-й минуте встречи полузащитник «нерадзурри» Хакан Чалханоглу точно поразил ворота соперника, открыв счет (0:1);

  • Тактика Киву и ротация: Главный тренер Кристиан Киву во втором тайме выпустил на поле таких футболистов, как Джонс, Зелиньски, Тюрам и Стоунз, добившись сохранения счета и контроля над ходом игры;

  • Сухие ворота: Оборона «Интера» надежно пресекла ответные атаки «Кальяри», обеспечив неприкосновенность своих ворот.

«Интер» лидирует в Серии А с 6 очками

Данный успех следующим образом повлиял на позиции команд в турнирной таблице:

  • Стопроцентный старт: Одержав победу во втором матче сезона подряд, «Интер» довел количество своих очков до 6 и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии;

  • Положение «Кальяри»: Уступив на своем поле, сардинцы с 3 очками занимают 13-ю строчку.

Протокол и составы команд

  • Серия А. 2-тур

  • «Кальяри» — «Интер» 0:1

  • Гол: Чалханоглу (9).

  • «Кальяри»: Каприле, Обер, Камехо, Дейола, Зе Педру, Уинкс, Романо, Мальдини (Боррелли, 78), Фаццини (Фадера, 57), Адопо, Менди (Кевин, 57).

  • «Интер»: Х.Мартинес, Бастони, Аканджи (Стоунз, 68), Павар, Димарко, Сучич (Джонс, 65), Чалханоглу (Зелиньски, 65), Барелла, Энрике (Биссек, 81), Эспозито (Тюрам, 65), Лаутаро Мартинес.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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