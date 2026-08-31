«Стопроцентный результат «Интера»: подробности матча «Кальяри» — «Интер»

В рамках 2-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде встретился с «Кальяри». В упорной и бескомпромиссной борьбе гости добились важной минимальной победы со счетом 1:0 и завоевали три ценных очка.

Единственный гол, решивший судьбу матча, был забит уже на первых минутах игры.

Гол на 9-й минуте и надежная оборона

Основные события в матче развивались следующим образом:

Быстрый гол Чалханоглу: Уже на 9-й минуте встречи полузащитник «нерадзурри» Хакан Чалханоглу точно поразил ворота соперника, открыв счет (0:1);

Тактика Киву и ротация: Главный тренер Кристиан Киву во втором тайме выпустил на поле таких футболистов, как Джонс, Зелиньски, Тюрам и Стоунз, добившись сохранения счета и контроля над ходом игры;

Сухие ворота: Оборона «Интера» надежно пресекла ответные атаки «Кальяри», обеспечив неприкосновенность своих ворот.

«Интер» лидирует в Серии А с 6 очками

Данный успех следующим образом повлиял на позиции команд в турнирной таблице:

Стопроцентный старт: Одержав победу во втором матче сезона подряд, «Интер» довел количество своих очков до 6 и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии;

Положение «Кальяри»: Уступив на своем поле, сардинцы с 3 очками занимают 13-ю строчку.

Протокол и составы команд