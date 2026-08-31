Неожиданный результат в Испании: «Валенсия» разгромлена на выезде

В интереснейшем матче в рамках 3-го тура испанской Ла Лиги «Депортиво» принял на своем поле клуб «Валенсия». Встреча, прошедшая в острой и бескомпромиссной борьбе, завершилась яркой и уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

В составе «Депортиво» опытный звездный нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вновь продемонстрировал высокую результативность, внеся большой вклад в завоевание командой важных трех очков.

Хроника драматичного противостояния с 4 забитыми голами

Матч с первых же минут выдался богатым на голы:

Быстрый натиск хозяев: на 13-й минуте Таррега открыл счет и вывел «Депортиво» вперед;

Мастерство Обамеянга: всего 4 минуты спустя, на 17-й минуте, Пьер-Эмерик Обамеянг точно поразил ворота соперника, доведя счет до 2:0;

Ответ «Валенсии»: на 26-й минуте в составе «летучих мышей» Умар Садик отыграл один мяч, попытавшись вернуть интригу (2:1);

Точка от Муктара: забитый Муктаром на 59-й минуте второго тайма гол закрепил победу «Депортиво».

Положение в турнирной таблице

Эта победа оказала серьезное влияние на позиции команд в таблице Ла Лиги:

«Депортиво»: доведя количество своих очков до 5, поднялся на 7-е место в турнирной таблице;

«Валенсия»: команда, испытывающая трудности на старте сезона, с 1 очком остается на 17-й строчке.

Протокол матча и составы