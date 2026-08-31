Неожиданный результат в Испании: «Валенсия» разгромлена на выезде
В интереснейшем матче в рамках 3-го тура испанской Ла Лиги «Депортиво» принял на своем поле клуб «Валенсия». Встреча, прошедшая в острой и бескомпромиссной борьбе, завершилась яркой и уверенной победой хозяев со счетом 3:1.
В составе «Депортиво» опытный звездный нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вновь продемонстрировал высокую результативность, внеся большой вклад в завоевание командой важных трех очков.
Хроника драматичного противостояния с 4 забитыми голами
Матч с первых же минут выдался богатым на голы:
Быстрый натиск хозяев: на 13-й минуте Таррега открыл счет и вывел «Депортиво» вперед;
Мастерство Обамеянга: всего 4 минуты спустя, на 17-й минуте, Пьер-Эмерик Обамеянг точно поразил ворота соперника, доведя счет до 2:0;
Ответ «Валенсии»: на 26-й минуте в составе «летучих мышей» Умар Садик отыграл один мяч, попытавшись вернуть интригу (2:1);
Точка от Муктара: забитый Муктаром на 59-й минуте второго тайма гол закрепил победу «Депортиво».
Положение в турнирной таблице
Эта победа оказала серьезное влияние на позиции команд в таблице Ла Лиги:
«Депортиво»: доведя количество своих очков до 5, поднялся на 7-е место в турнирной таблице;
«Валенсия»: команда, испытывающая трудности на старте сезона, с 1 очком остается на 17-й строчке.
Протокол матча и составы
Ла Лига. 3-й тур
«Депортиво» — «Валенсия» 3:1
Голы: Таррега (13), Обамеянг (17), Муктар (59) — Садик (26).
«Депортиво»: Рикельме, Химо (Хонатан, 83), Нуби, Эде, Джакомо, Луисми (Еремай, 73), Родригес (Тен, 64), Аматуччи, Сориано (Альтимира, 73), Обамеянг, Биль (Мигель, 83).
«Валенсия»: Димитриевский, Мартинес (Раба, 82), Муктар, Таррега, Риоха (Данджума, 60), Васкес, Угринич, Пепелу (Алиу, 66), Сато (Оторби, 60), Герра (Дуро, 60), Садик.
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