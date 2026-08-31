Сон Ядун резко высказался об Умаре Нурмагомедове...
Китайский боец UFC Сон Ядун поделился своими эмоциями после победы над Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC Фигхт Нигхт 286 в Шанхае.
Для Ядуна эта победа имеет особое значение. По его словам, Нурмагомедов перед боем многими расценивался как будущий чемпион.
«Это лучший момент в моей жизни»
После боя Сон Ядун заявил, что очень рад своей победе.
«Чувствую себя великолепно. Это лучший момент в моей жизни».
Китайский боец также особо отметил сильные стороны Нурмагомедова.
По его словам, российский спортсмен обладает высоким уровнем мастерства в грэпплинге, и многие видели в нем одного из главных претендентов на чемпионский титул в будущем.
«Все считали его лучшим бойцом»
Ядун также вспомнил высокие оценки, которые давали его сопернику.
Он подчеркнул, что:
Нурмагомедов признавался сильным бойцом;
его грэпплинг высоко оценивался;
многие считали его будущим чемпионом;
но исход боя решился в пользу Ядуна.
«Его грэпплинг очень силен, многие считали его будущим чемпионом. Вы видели, что произошло? Я нокаутировал его».
Важная победа для Ядуна
Победа над Умаром Нурмагомедовым стала важным результатом в карьере Сон Ядуна.
В особенности то, что бой завершился нокаутом, сделало победу китайского спортсмена еще более впечатляющей.
Из послематчевых заявлений Ядуна видно, что он не только доволен победой, но и получил огромное удовлетворение от победы над соперником с высоким рейтингом.
Теперь перед Ядуном стоят новые цели
Победа над Нурмагомедовым может открыть для китайского бойца новые возможности.
Сам Ядун оценил этот результат как один из самых ярких моментов в своей карьере.
Сон Ядун после боя в Шанхае заявил, что чувствует себя «великолепно», и еще раз подчеркнул, что нокаутировал Умара Нурмагомедова, которого многие считали претендентом на чемпионство.
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