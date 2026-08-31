Сон Ядун резко высказался об Умаре Нурмагомедове...

·6·Спорт
Сон Ядун резко высказался об Умаре Нурмагомедове...

Китайский боец UFC Сон Ядун поделился своими эмоциями после победы над Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC Фигхт Нигхт 286 в Шанхае.

Для Ядуна эта победа имеет особое значение. По его словам, Нурмагомедов перед боем многими расценивался как будущий чемпион.

«Это лучший момент в моей жизни»

После боя Сон Ядун заявил, что очень рад своей победе.

«Чувствую себя великолепно. Это лучший момент в моей жизни».

Китайский боец также особо отметил сильные стороны Нурмагомедова.

По его словам, российский спортсмен обладает высоким уровнем мастерства в грэпплинге, и многие видели в нем одного из главных претендентов на чемпионский титул в будущем.

«Все считали его лучшим бойцом»

Ядун также вспомнил высокие оценки, которые давали его сопернику.

Он подчеркнул, что:

  • Нурмагомедов признавался сильным бойцом;

  • его грэпплинг высоко оценивался;

  • многие считали его будущим чемпионом;

  • но исход боя решился в пользу Ядуна.

«Его грэпплинг очень силен, многие считали его будущим чемпионом. Вы видели, что произошло? Я нокаутировал его».

Важная победа для Ядуна

Победа над Умаром Нурмагомедовым стала важным результатом в карьере Сон Ядуна.

В особенности то, что бой завершился нокаутом, сделало победу китайского спортсмена еще более впечатляющей.

Из послематчевых заявлений Ядуна видно, что он не только доволен победой, но и получил огромное удовлетворение от победы над соперником с высоким рейтингом.

Теперь перед Ядуном стоят новые цели

Победа над Нурмагомедовым может открыть для китайского бойца новые возможности.

Сам Ядун оценил этот результат как один из самых ярких моментов в своей карьере.

Сон Ядун после боя в Шанхае заявил, что чувствует себя «великолепно», и еще раз подчеркнул, что нокаутировал Умара Нурмагомедова, которого многие считали претендентом на чемпионство.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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