Сон Ядун резко высказался об Умаре Нурмагомедове...

Китайский боец UFC Сон Ядун поделился своими эмоциями после победы над Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC Фигхт Нигхт 286 в Шанхае.

Для Ядуна эта победа имеет особое значение. По его словам, Нурмагомедов перед боем многими расценивался как будущий чемпион.

«Это лучший момент в моей жизни»

После боя Сон Ядун заявил, что очень рад своей победе.

«Чувствую себя великолепно. Это лучший момент в моей жизни».

Китайский боец также особо отметил сильные стороны Нурмагомедова.

По его словам, российский спортсмен обладает высоким уровнем мастерства в грэпплинге, и многие видели в нем одного из главных претендентов на чемпионский титул в будущем.

«Все считали его лучшим бойцом»

Ядун также вспомнил высокие оценки, которые давали его сопернику.

Он подчеркнул, что:

Нурмагомедов признавался сильным бойцом;

его грэпплинг высоко оценивался;

многие считали его будущим чемпионом;

но исход боя решился в пользу Ядуна.

«Его грэпплинг очень силен, многие считали его будущим чемпионом. Вы видели, что произошло? Я нокаутировал его».

Важная победа для Ядуна

Победа над Умаром Нурмагомедовым стала важным результатом в карьере Сон Ядуна.

В особенности то, что бой завершился нокаутом, сделало победу китайского спортсмена еще более впечатляющей.

Из послематчевых заявлений Ядуна видно, что он не только доволен победой, но и получил огромное удовлетворение от победы над соперником с высоким рейтингом.

Теперь перед Ядуном стоят новые цели

Победа над Нурмагомедовым может открыть для китайского бойца новые возможности.

Сам Ядун оценил этот результат как один из самых ярких моментов в своей карьере.

Сон Ядун после боя в Шанхае заявил, что чувствует себя «великолепно», и еще раз подчеркнул, что нокаутировал Умара Нурмагомедова, которого многие считали претендентом на чемпионство.