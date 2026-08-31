Реал Мадрид одержал уверенную победу над Малагой

·23·Спорт
Реал Мадрид одержал уверенную победу над Малагой

Благодаря яркой игре Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе, «Реал Мадрид» на своем поле разгромил «Малагу» со счетом 4:0, продолжив свою успешную серию в сезоне Ла Лиги. Эта победа не только позволила команде сохранить лидерство в турнирной таблице, но и стала третьей подряд под руководством вернувшегося на пост главного тренера Жозе Моуринью, еще раз подтвердив статус мадридцев как фаворитов чемпионата Испании. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, «Реал Мадрид», установивший контроль над полем с первых минут встречи, быстро решил исход игры. На 19-й минуте английский полузащитник Джуд Беллингем продемонстрировал свое индивидуальное мастерство и открыл счет. 23-летний футболист, подхватив мяч в 35 метрах от центра поля, обыграл трех защитников соперника и, оставив не у дел вратаря «Малаги» Альфонсо Эрреро, стал автором великолепного гола.

Шоу Беллингема и Мбаппе

Всего через семь минут Беллингем снова стал главным героем. После удара, отраженного Эрреро, мяч от головы английского футболиста рикошетом от вратаря влетел в сетку, и был записан автогол. После этого Килиан Мбаппе, недавно оформивший хет-трик в ворота «Реал Сосьедада», вновь продемонстрировал свою результативность, увеличив счет с 2:0 до 3:0. Французский нападающий замкнул передачу Трента Александера-Арнольда с правого фланга, отправив мяч в нижний угол ворот и фактически решив исход матча еще до перерыва.

Во втором тайме «Реал Мадрид» сохранил полное доминирование и практически не оставил шансов сопернику. В последние минуты встречи вышедший на замену Арда Гюлер поставил финальную точку. После быстрой контратаки и серии точных передач с Винисиусом Жуниором, молодой турецкий талант с близкого расстояния отправил мяч в ворота, установив окончательный результат матча.

Тактический подход Жозе Моуринью

На послематчевой пресс-конференции Жозе Моуринью не скрывал удовлетворения действиями своих подопечных, особо отметив игру Джуда Беллингема. Португальский специалист подчеркнул, что во время своего второго прихода в клуб ему удалось найти баланс между звездами в линии атаки, и назвал слухи о недопонимании между ними беспочвенными. В свою очередь, Беллингем отметил, что приход Моуринью дал ему больше свободы на поле, что помогает ему полностью раскрыть свой потенциал.

Согласно статистическим данным, «Реал Мадрид» владел мячом 56,7% игрового времени и нанес 19 ударов (у «Малаги» — 14). Эта уверенная победа стала важным шагом для «Лос Бланкос» в укреплении своих позиций в чемпионской гонке с главным соперником — «Барселоной».

Реал МадридДжуд БеллингемКилиан МбаппеЖозе МоуриньюЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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