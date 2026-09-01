Луис де ла Фуэнте назвал Родри «Месси испанского футбола»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко оценил игру полузащитника Родри после его перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону». Наставник национальной команды сравнил своего опорного полузащитника с Лионельем Месси, выразив уверенность в том, что он легко адаптируется к любой команде. Этот трансфер стал одним из самых громких и значимых переходов 2026 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью Радио Marca Луис де ла Фуэнте особо подчеркнул значимость Родри не только на уровне сборной, но и на клубном уровне. Специалист отметил, что у футболиста не возникнет трудностей с адаптацией к новому чемпионату, а его высокий класс позволит вписаться в любую тактическую систему. По его словам, полузащитник является лучшим игроком в мире на своей позиции.

О росте престижа чемпионата Испании

Переход Родри в каталонский клуб является большим событием и для внутреннего первенства страны. Де ла Фуэнте выразил удовлетворение тем, что ведущие футболисты мирового уровня выступают в испанской Ла Лиге. По его мнению, возвращение испанских звезд такого уровня в чемпионат своей страны повышает уровень турнира и усиливает конкуренцию.

Также тренер выразил надежду, что другие испанские футболисты, выступающие за рубежом, в будущем вернутся в клубы своей родины, чтобы продемонстрировать свой высокий потенциал. Было подчеркнуто, что это окажет положительное влияние не только на клубы, но и на будущее всего испанского футбола.

Завершение международной карьеры Лионелья Месси

В ходе беседы Луис де ла Фуэнте также затронул тему Лионелья Месси, который недавно завершил карьеру в сборной Аргентины. Напомним, что финал чемпионата мира 2026 года прошел между сборными Испании и Аргентины, и этот матч стал последним для легендарного нападающего в составе «Альбиселесте».

Испанский наставник высоко оценил огромный вклад Месси в мировой футбол и его бессмертное наследие. Он отметил, что не нужно ждать годы, чтобы оценить достижения такого великого футболиста, поскольку его легендарный статус очевиден уже сейчас, и он навсегда останется символом благодарности для футбольных болельщиков.