Луис де ла Фуэнте назвал Родри «Месси испанского футбола»

·9·Спорт
Луис де ла Фуэнте назвал Родри «Месси испанского футбола»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко оценил игру полузащитника Родри после его перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону». Наставник национальной команды сравнил своего опорного полузащитника с Лионельем Месси, выразив уверенность в том, что он легко адаптируется к любой команде. Этот трансфер стал одним из самых громких и значимых переходов 2026 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью Радио Marca Луис де ла Фуэнте особо подчеркнул значимость Родри не только на уровне сборной, но и на клубном уровне. Специалист отметил, что у футболиста не возникнет трудностей с адаптацией к новому чемпионату, а его высокий класс позволит вписаться в любую тактическую систему. По его словам, полузащитник является лучшим игроком в мире на своей позиции.

О росте престижа чемпионата Испании

Переход Родри в каталонский клуб является большим событием и для внутреннего первенства страны. Де ла Фуэнте выразил удовлетворение тем, что ведущие футболисты мирового уровня выступают в испанской Ла Лиге. По его мнению, возвращение испанских звезд такого уровня в чемпионат своей страны повышает уровень турнира и усиливает конкуренцию.

Также тренер выразил надежду, что другие испанские футболисты, выступающие за рубежом, в будущем вернутся в клубы своей родины, чтобы продемонстрировать свой высокий потенциал. Было подчеркнуто, что это окажет положительное влияние не только на клубы, но и на будущее всего испанского футбола.

Завершение международной карьеры Лионелья Месси

В ходе беседы Луис де ла Фуэнте также затронул тему Лионелья Месси, который недавно завершил карьеру в сборной Аргентины. Напомним, что финал чемпионата мира 2026 года прошел между сборными Испании и Аргентины, и этот матч стал последним для легендарного нападающего в составе «Альбиселесте».

Испанский наставник высоко оценил огромный вклад Месси в мировой футбол и его бессмертное наследие. Он отметил, что не нужно ждать годы, чтобы оценить достижения такого великого футболиста, поскольку его легендарный статус очевиден уже сейчас, и он навсегда останется символом благодарности для футбольных болельщиков.

РодриЛуис де ла ФуэнтеЛионель МессиБарселонаЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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