Xiaomi представила компактную стиральную машину с двумя барабанами

Xiaomi представила на китайском рынке новую компактную стирально-сушильную машину Mijia Mini Твин-Туб Вашер-Дрер 5кг, отличающуюся уникальными техническими характеристиками. Несмотря на компактные размеры, устройство привлекает внимание наличием двух независимых барабанов и набором современных функций, сообщает издание иксбт.ком. Об этом сообщает иксбт.ком.

Технические возможности и производительность

Общая загрузка устройства составляет 5 кг, по 2,5 кг на каждый отсек. При этом режим сушки может обрабатывать до 3 кг белья за раз. Благодаря тому, что инженеры внедрили раздельные системы подачи воды и сушки, потоки в разных барабанах не смешиваются.

Устройство оснащено системой прямого привода, позволяющей барабанам вращаться со скоростью до 1200 об/мин. Для моющих средств предусмотрены два автоматических дозатора по 150 мл каждый. Заявлено, что этого запаса хватает на месяц регулярного использования.

Умные функции и разнообразие программ

Пользователям доступно 34 программы, предназначенные для удаления различных пятен, включая кофе, грязь и косметику. Для небольшого количества одежды предусмотрен цикл быстрой стирки и сушки, который занимает всего 40 минут. Также созданы особые условия для деликатных тканей.

В частности, автоматический режим сушки при температуре 40 °К для шелка автоматически останавливается после полного высыхания ткани. Если постиранные вещи остаются в барабане, специальная система вентиляции предотвращает появление неприятных запахов. Особое внимание уделено гигиене: добавлена функция очистки барабанов при температуре 95 °К, что гарантирует уничтожение до 99,99% бактерий и вирусов.

Управление и ценовая политика

Согласно представленным данным, устройство отлично работает с приложением Mi Home и экосистемой HyperOS . Оно также поддерживает голосовое управление и обновление программного обеспечения «по воздуху» (ОТА). Габариты корпуса шириной менее 60 см составляют 598 кс 574 кс 478 мм, а вес — 41 кг.

На китайском рынке эта компактная многофункциональная стирально-сушильная машина поступит в продажу по цене 3499 юаней (около 520 долларов). Официальной информации о дате поставок на глобальные рынки, включая Узбекистан, пока не поступало.