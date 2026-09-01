Баходир Джалолов бросил открытый вызов новому чемпиону мира Хрговичу

·10·Спорт
Баходир Джалолов бросил открытый вызов новому чемпиону мира Хрговичу

Непобежденный узбекский мастер кожаных перчаток, выступающий в супертяжелом весе профессионального бокса, Баходир Джалолов (17-0, 15 КО) обратился к новому обладателю пояса IBF, хорвату Филипу Хрговичу (21-1, 16 КО). «Большой узбек» признал волю соперника в чемпионском бою и заявил, что в ближайшем будущем готов выяснить с ним на ринге, кто является истинным чемпионом.

29 августа в бою, прошедшем в Лондоне, Хргович техническим нокаутом победил британскую звезду Мозеса Итауму (14-1, 12 КО) и завладел вакантным чемпионским поясом. Этот результат был оценен боксерскими экспертами как настоящая сенсация.

«Покажем, кто настоящий чемпион»: Обращение Джалолова

Узбекский нокаутер направил Хрговичу в своих аккаунтах в социальных сетях следующий открытый вызов:

  • Уважение и признание: «Филип Хргович, поздравляю с победой! Ты показал отличную волю и доказал, что являешься настоящим бойцом. Уважаю тебя как чемпиона»;

  • Чемпионский вызов: «Но так или иначе, рано или поздно наши пути пересекутся. Когда этот день наступит, мы выясним, кто истинный чемпион».

Последние результаты боксеров и история противостояния

Интересные факты на фоне потенциального чемпионского столкновения двух нокаутеров:

  • Последний успех Джалолова: Баходир Джалолов провел свой последний бой 9 мая 2026 года в Манчестере, досрочно победив другого хорватского боксера — Агрона Смакичи (21-4, 9 КО) и доведя свой рекорд до 17-0;

  • Сенсация Хрговича: Хорватский боксер одолел шедшего без поражений местную звезду Мозеса Итауму, отпраздновав 21-ю победу в карьере и завоевав самый крупный трофей в своей карьере — чемпионский пояс IBF в тяжелом весе;

  • Новое противостояние в супертяжелом весе: Ожидается, что потенциальный бой Джалолов — Хргович станет одним из самых ожидаемых и ожесточенных поединков в дивизионе, прокладывающих путь к абсолютному чемпионству.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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