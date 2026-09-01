SpaceX впервые планирует вывести спутники Starlink В3 на орбиту с помощью космического корабля Starship

·41·Технологии
SpaceX впервые планирует вывести спутники Starlink В3 на орбиту с помощью космического корабля Starship

Один из крупнейших проектов в аэрокосмической отрасли — космическая система Starship компании SpaceX — готовится впервые в своей истории совершить орбитальный полет и доставить в космос аппараты Starlink В3 нового поколения. Согласно данным иксбт.ком, компания подала официальную заявку в Федеральную комиссию по связи США (ФКК) на использование радиочастот во время предстоящей миссии. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Исходя из параметров документа, можно предположить, что данная миссия пройдет в статусе полноценного орбитального испытания. Главная интрига связана с полезной нагрузкой: в ходе полета планируется вывод спутников Starlink В3 на низкую околоземную орбиту. Если все планы останутся без изменений, Starship не только продемонстрирует работу своей системы, но и выполнит свою первую задачу по доставке реального груза в космическое пространство.

Спутники Starlink В3 нового поколения и планы на будущее

Напомним, что в ходе предыдущего испытательного полета спутники были выведены в космос, но из-за того, что они не вышли на орбиту, они сгорели в плотных слоях атмосферы, что было частью плана полета. Однако на этот раз ситуация серьезнее: SpaceX намерена успешно доставить аппараты Starlink В3 нового поколения с помощью Starship.

Ранее компания подала заявку в ФКК на вывод в космос группировки, состоящей в общей сложности из 100 тысяч таких устройств. Из-за больших размеров и веса эти спутники нового поколения требуют запуска именно с помощью ракет Starship, так как традиционные ракеты Falcon 9 для этого не подходят.

Будущие еженедельные полеты и лунные миссии

Как сообщил представитель NASA Джаред Айзекман, начиная с 2027 года испытательные пуски этой гигантской транспортной системы могут проводиться практически еженедельно. Это резко увеличит частоту космических полетов и выведет темпы освоения космоса человечеством на новый уровень.

Также SpaceX активно разрабатывает специальную лунную версию корабля Starship для будущих миссий в рамках программы Artemis. Недавно компания успешно завершила полноценные массовые испытания ускорителя Super Heavy, запустив одновременно все 33 двигателя Raptor.

SpaceXStarshipStarlinkКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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