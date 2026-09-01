Челси и Манчестер Сити ведут переговоры о трансфере Энцо Фернандеса

·0·Спорт
Челси и Манчестер Сити ведут переговоры о трансфере Энцо Фернандеса

Два топ-клуба Английской Премьер-лиги — «Челси» и «Манчестер Сити» — начали активные переговоры о трансфере полузащитника Энцо Фернандеса. Как сообщает Goal.com, сумма сделки может составить 135 миллионов евро, и стороны в настоящее время детально обсуждают финансовые условия. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По имеющимся данным, сам аргентинский футболист уже дал согласие на этот переход и выразил готовность продолжить карьеру в составе «Манчестер Сити». Талантливый полузащитник 2001 года рождения стал одной из ключевых фигур в своей нынешней команде.

Карьера и достижения Энцо Фернандеса

Энцо Фернандес перешел в «Челси» из португальской «Бенфики» в январе 2023 года. Тогда лондонский клуб заплатил за его трансфер 121 миллион евро. В футболке «Челси» он провел в общей сложности 169 матчей и забил 31 гол.

Футболист, проявивший себя в матчах между парижскими и лондонскими командами, за свою карьеру на клубном уровне сумел завоевать трофеи Клубного чемпионата мира и Лиги конференций. Его действия на поле и умение управлять игрой, по-видимому, привлекли внимание Пепа Гвардиолы.

Добившись огромных успехов на международной арене, Энцо стал победителем чемпионата мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Он также выходил на поле в финале мундиаля 2026 года, доказав, что является одним из важнейших игроков национальной команды.

Если этот трансфер состоится, он станет одной из крупнейших сделок в истории английского футбола. Хотя официальных заявлений от представителей обоих клубов пока не поступало, интенсивный характер переговоров указывает на высокую вероятность заключения соглашения.

ЧелсиМанчестер СитиЭнцо ФернандесТрансферАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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