Флагман Xiaomi 18 Pro Max получит новую камеру высокого разрешения

Компания Xiaomi, занимающая лидирующие позиции на рынке смартфонов, готовится вывести возможности мобильной съемки на принципиально новый уровень в своем флагманском устройстве следующего поколения. Согласно последним новостям из мира смартфоностроения, готовящаяся к выпуску модель Xiaomi 18 Pro Max будет оснащена уникальной передовой системой камер. Ожидается, что эта новинка станет серьезным шагом для любителей мобильной фотографии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным издания Иксбт.ком и известного китайского инсайдера Смарт Пикачу, будущий флагман станет первым устройством с 200-мегапиксельным основным сенсором на базе высокоточной технологии Лофик. Данная технология позволяет значительно улучшить качество изображения и процесс обработки света. В результате пользователи смогут получать четкие и детализированные кадры в любых условиях.

Обработка в немецком стиле

Одной из примечательных особенностей устройства является его стиль визуальной обработки. Инсайдер отмечает, что камера нового смартфона опирается на уникальный механизм обработки изображений в немецком стиле. Этот подход способствует сохранению естественности и профессиональной эстетики в процессе съемки.

Также в камере будет реализована функция адаптивной цветокоррекции на базе AI. Эта система специально настроена так, чтобы делать готовые снимки пригодными для немедленной публикации в социальных сетях или использования в личном архиве без дополнительной обработки. Это экономит время пользователей при повседневном использовании и обеспечивает универсальность фотографий.

Возможности AI

В мире современных технологий роль AI растет с каждым днем, и Xiaomi предлагает передовые решения в этой области. Интеллектуальные сети и облачные технологии служат для дальнейшего расширения возможностей камеры устройства.

Сообщается, что Xiaomi будет использовать крупную облачную модель AI в сотрудничестве с Леика. В то же время в смартфоне будет установлена специальная локальная модель AI, работающая непосредственно на устройстве. Сочетание этих двух систем позволяет быстро обрабатывать данные и обеспечивать наилучший результат.

На данный момент все секреты серии Xiaomi 18 еще не раскрыты, и эксперты ожидают появления дополнительной информации по мере приближения официальной презентации устройства. Несомненно, этот флагман создаст серьезную конкурентную среду на рынке мобильных технологий.