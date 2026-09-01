Флагман Xiaomi 18 Pro Max получит новую камеру высокого разрешения

·0·Технологии
Флагман Xiaomi 18 Pro Max получит новую камеру высокого разрешения

Компания Xiaomi, занимающая лидирующие позиции на рынке смартфонов, готовится вывести возможности мобильной съемки на принципиально новый уровень в своем флагманском устройстве следующего поколения. Согласно последним новостям из мира смартфоностроения, готовящаяся к выпуску модель Xiaomi 18 Pro Max будет оснащена уникальной передовой системой камер. Ожидается, что эта новинка станет серьезным шагом для любителей мобильной фотографии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным издания Иксбт.ком и известного китайского инсайдера Смарт Пикачу, будущий флагман станет первым устройством с 200-мегапиксельным основным сенсором на базе высокоточной технологии Лофик. Данная технология позволяет значительно улучшить качество изображения и процесс обработки света. В результате пользователи смогут получать четкие и детализированные кадры в любых условиях.

Обработка в немецком стиле

Одной из примечательных особенностей устройства является его стиль визуальной обработки. Инсайдер отмечает, что камера нового смартфона опирается на уникальный механизм обработки изображений в немецком стиле. Этот подход способствует сохранению естественности и профессиональной эстетики в процессе съемки.

Также в камере будет реализована функция адаптивной цветокоррекции на базе AI. Эта система специально настроена так, чтобы делать готовые снимки пригодными для немедленной публикации в социальных сетях или использования в личном архиве без дополнительной обработки. Это экономит время пользователей при повседневном использовании и обеспечивает универсальность фотографий.

Возможности AI

В мире современных технологий роль AI растет с каждым днем, и Xiaomi предлагает передовые решения в этой области. Интеллектуальные сети и облачные технологии служат для дальнейшего расширения возможностей камеры устройства.

Сообщается, что Xiaomi будет использовать крупную облачную модель AI в сотрудничестве с Леика. В то же время в смартфоне будет установлена специальная локальная модель AI, работающая непосредственно на устройстве. Сочетание этих двух систем позволяет быстро обрабатывать данные и обеспечивать наилучший результат.

На данный момент все секреты серии Xiaomi 18 еще не раскрыты, и эксперты ожидают появления дополнительной информации по мере приближения официальной презентации устройства. Несомненно, этот флагман создаст серьезную конкурентную среду на рынке мобильных технологий.

XiaomiСмартфонКамераТехнологииAI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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