Юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль в матче против «Райо Вальекано» установил очередное историческое достижение, побив рекорд пяти ведущих европейских чемпионатов. Как сообщает Goal.com, благодаря своей выдающейся игре 19-летний вингер сумел превзойти показатели результативности на старте карьеры таких звезд мирового футбола, как Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Об этом сообщает Goal.com.

В победном матче против «Райо Вальекано» (5:2) Ямаль дважды поразил ворота соперника, доведя количество своих официальных голов за каталонский клуб до 51. Благодаря этому результату он стал самым молодым футболистом в истории топ-5 лиг Европы, достигшим отметки в 50 забитых мячей. Пресс-служба клуба подтвердила, что он достиг этого рубежа в возрасте 19 лет и 49 дней.

Новый лидер в гонке рекордсменов

Этот показатель Ямаля поражает футбольный мир, так как он обошел самых грозных нападающих современности. Ранее этот рекорд принадлежал звезде «Реал Мадрида» Килиану Мбаппе. Французский форвард забил свой 50-й гол в возрасте 19 лет и 241 дня, а бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд достиг этой отметки в 20 лет и 196 дней.

Кроме того, легендарные игроки «Барселоны» также уступили юному испанцу в этом компоненте. Обладатель восьми «Золотых мячей» Лионель Месси забил свой 50-й гол за каталонцев в 21 год, а другая легенда клуба, Жозеп Эскола, достиг этого результата в 20 лет. Такая результативность Ямаля свидетельствует не только о его таланте, но и о стабильности игры.

Незабываемый вечер и памятные голы

В матче с «Райо Вальекано» Ямаль в полной мере продемонстрировал свое мастерство. На 21-й минуте встречи он сместился с правого фланга в центр и точно пробил левой ногой в верхний угол ворот, открыв счет. Этот удар напомнил болельщикам голы Лионеля Месси. В конце встречи он еще раз воспользовался своим шансом, закрепив победу команды.

По мнению экспертов, игра Ламина Ямаля на таком уровне предвещает, что в будущем он покорит еще более высокие вершины. Каждое его действие в составе «Барселоны» не только способствует успеху команды, но и вписывает новые страницы в историю мирового футбола.