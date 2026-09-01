В Тегеране башня «Азади» окрасилась в цвета флага Узбекистана (видео)

·90·Мир
В Тегеране башня «Азади» окрасилась в цвета флага Узбекистана (видео)

В честь 35-летия государственной независимости Республики Узбекистан в столице Ирана городе Тегеране прошло символическое мероприятие. Знаменитая городская башня «Азади» была подсвечена цветами государственного флага Узбекистана, создав живописную картину, выражающую дружественные отношения между двумя странами.

Яркая подсветка башни на ночном небе Тегерана представила впечатляющее зрелище, которое привлекло внимание и в социальных сетях.

Башня «Азади» в цветах Узбекистана

Башня «Азади», считающаяся одним из главных символов Тегерана, по случаю праздника независимости была подсвечена голубым, белым и зеленым цветами, свойственными флагу Узбекистана, а также разделяющими их красными полосами.

В ночном облике башни заметно, что символика государственного флага Узбекистана была спроецирована на архитектурное сооружение.

35-летие независимости Узбекистана

В 2026 году отмечается 35-летие государственной независимости Узбекистана.

Традиционно в связи с датой независимости дипломатические представительства страны за рубежом, международные организации и государства-партнеры проводят различные мероприятия.

Подсветка в Тегеране также стала символическим выражением внимания, уделяемого за рубежом национальному празднику Узбекистана.

Какие еще символы отражены на изображении?

На проекции, запечатленной на башне, наряду с основными цветами флага Узбекистана видны изображения звезд и полумесяца.

В частности, гармония белого и зеленого цветов, а также синий фон в верхней части придали сооружению символический вид, связанный с государственным флагом Узбекистана.

Подсветка знаменитой башни в центре Тегерана в цвета Узбекистана стала своеобразным символическим поздравлением по случаю независимости страны.

«Азади» — один из известных символов Тегерана

Башня «Азади» является одним из самых узнаваемых архитектурных сооружений Тегерана. Поэтому ее подсветка в различные цвета по случаю международных мероприятий или национальных дат привлекает широкое общественное внимание.

На этот раз сияние башни в цветах флага Узбекистана было посвящено 35-летию независимости страны.

Таким образом, башня «Азади» в Тегеране была подсвечена в цвета национального флага в честь независимости Узбекистана, став одним из ярких символов дружественных связей между двумя государствами.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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