Официально: «Сити» обновил трансферный рекорд АПЛ, купив Энсо Фернандеса!

·25·Спорт
Официально: «Сити» обновил трансферный рекорд АПЛ, купив Энсо Фернандеса!

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Аргентины, чемпион мира Энсо Фернандес официально стал игроком «Манчестер Сити». Это вошло в историю как один из самых дорогих трансферов в истории Премьер-лиги.

Команда Гвардиолы заплатила за 25-летнюю суперзвезду ровно 125 миллионов фунтов стерлингов (около 146 миллионов евро). Эта сумма повторила трансферный рекорд АПЛ Александра Исака, перешедшего из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».

Исторический контракт и новый вызов

Детали соглашения между Энсо Фернандесом и «горожанами»:

  • Пятилетнее соглашение: Футболист подписал с манчестерским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2029 года;

  • Рекорд Премьер-лиги: Трансферная стоимость в 125 миллионов фунтов стерлингов была зафиксирована как самый высокий показатель в истории АПЛ (наряду с Исаком);

  • Результативность в прошлом сезоне: Чемпион мира провел в составе «Челси» 36 матчей в АПЛ, записав на свой счет 10 голов и 4 голевые передачи.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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