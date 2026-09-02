Официально: «Сити» обновил трансферный рекорд АПЛ, купив Энсо Фернандеса!
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Аргентины, чемпион мира Энсо Фернандес официально стал игроком «Манчестер Сити». Это вошло в историю как один из самых дорогих трансферов в истории Премьер-лиги.
Команда Гвардиолы заплатила за 25-летнюю суперзвезду ровно 125 миллионов фунтов стерлингов (около 146 миллионов евро). Эта сумма повторила трансферный рекорд АПЛ Александра Исака, перешедшего из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».
Исторический контракт и новый вызов
Детали соглашения между Энсо Фернандесом и «горожанами»:
Пятилетнее соглашение: Футболист подписал с манчестерским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2029 года;
Рекорд Премьер-лиги: Трансферная стоимость в 125 миллионов фунтов стерлингов была зафиксирована как самый высокий показатель в истории АПЛ (наряду с Исаком);
Результативность в прошлом сезоне: Чемпион мира провел в составе «Челси» 36 матчей в АПЛ, записав на свой счет 10 голов и 4 голевые передачи.
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