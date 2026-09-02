Официально: «Сити» обновил трансферный рекорд АПЛ, купив Энсо Фернандеса!

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Аргентины, чемпион мира Энсо Фернандес официально стал игроком «Манчестер Сити». Это вошло в историю как один из самых дорогих трансферов в истории Премьер-лиги.

Команда Гвардиолы заплатила за 25-летнюю суперзвезду ровно 125 миллионов фунтов стерлингов (около 146 миллионов евро). Эта сумма повторила трансферный рекорд АПЛ Александра Исака, перешедшего из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».

Исторический контракт и новый вызов

Детали соглашения между Энсо Фернандесом и «горожанами»: