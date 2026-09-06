Хамзат Чимаев как победил Тайрона Вудли в вольной борьбе? (видео)

·41·Спорт
Хамзат Чимаев как победил Тайрона Вудли в вольной борьбе? (видео)

Известные бойцы, еще совсем недавно взрывавшие октагон UFC, померились силами на борцовском ковре. В центральном вечере промоушена «Реал Американ Фристйле» (RAF), прошедшем на арене «Мытищи Арена» в Москве, Хамзат Чимаев провел поединок против бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли. Это громкое противостояние, прошедшее не по правилам ММА, а по правилам чистой вольной борьбы, неожиданно завершилось молниеносно — Чимаев прижал опытного американского борца к ковру уже в первом раунде, оформив чистую победу.

94-секундный блицкриг: Абсолютное давление на ковре и чистая победа

Поединок прошел в промежуточном весе (катчвеигхт) 195 фунтов (около 88.4 кг), и Хамзат с первых же секунд полностью завладел инициативой:

  • Быстрый счет 2:0: Усилив давление сразу после свистка арбитра, Чимаев мощным ударом и толчком вытолкнул Вудли за пределы ковра, выйдя вперед со счетом 2:0 в самом начале схватки;

  • Атака Вудли и контратака: В тот момент, когда бывший американский чемпион бросился вперед в попытке сравнять счет и пошел на риск, Хамзат хладнокровно пресек его действия;

  • Страшный бросок и туше: Выведя соперника из равновесия и жестко стряхнув его, Чимаев повалил его на ковер и за 1 минуту 34 секунды (94 секунды) прижал обе лопатки Вудли к настилу, досрочно завершив схватку чистой победой — туше (пинфалл).

Урок американской школе борьбы: Вудли оказался беспомощен и в борьбе

Тайрон Вудли до прихода в ММА был известен как борец вольного стиля высокого уровня со статусом Алл-Американ в студенческой лиге США (НКАА Дивисион И). Однако:

  • Разница в уровнях: Агрессивное давление и тяжелое физическое превосходство кавказской школы борьбы оказались непосильной ношей для 40-летнего американского ветерана;

  • Прорыв защиты: Богатый опыт Вудли в защите от тейкдаунов не смог стать преградой для неожиданных и молниеносных приемов Чимаева.

2:0 в промоушене RAF: Путь Хамзата на ковре продолжается

Этот яркий успех стал важным этапом в новой карьере Чимаева в направлении вольной борьбы:

  • Вторая чистая победа: Хамзат довел свой показатель в этой организации до 2:0;

  • Успех после Дениса: До этого Чимаев в рамках RAF побеждал и известного мастера грэпплинга Диллона Дэниса;

  • Универсальное мастерство: Боец, одинаково доминирующий как в октагоне, так и на борцовском ковре, продемонстрировал, что способен побеждать звезд ММА по любым правилам.

Как вы думаете, доказывает ли то, что Хамзат Чимаев заставил Тайрона Вудли капитулировать («туше») всего за 94 секунды, его уровень мирового класса по чистой борьбе, или Вудли уже полностью растерял свою спортивную форму? С каким именитым соперником вы хотели бы увидеть Чимаева в следующей борцовской схватке? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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