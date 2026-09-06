Шоу нокаутов на «Хумо Арене»: все результаты турнира Октагон 91

В величественном комплексе «Хумо Арена» в столице Узбекистана городе Ташкенте прошел международный турнир «Октагон 91» — одно из самых ожидаемых и напряженных соревнований в мире ММА Центральной Азии. Вечер, в котором приняли участие лучшие бойцы из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России, запомнился неожиданными нокаутами, досрочными победами и драматичными поворотами. Болельщики стали свидетелями не только появления нового чемпиона в легком весе, но и столкнулись с внезапной отменой боя и неудачными выступлениями местных звезд.

Драматизм главного боя: победа Саята Абдуали и первое поражение Саидова

Кульминацией турнира стало противостояние за вакантный чемпионский пояс в легком весе:

Решающий удушающий во 2-м раунде: наш соотечественник Асадбек Саидов (7-1) вышел в октагон против не знавшего горечи поражений казахстанца Саята Абдуали (10-0). Во втором раунде боя соперник перехватил инициативу в партере и заставил Саидова капитулировать с помощью сильного удушающего приема;

10:0 и новый чемпион: благодаря этой победе Абдуали довел свою беспроигрышную серию до десяти боев и завладел золотым поясом лиги, а Асадбек Саидов был вынужден смириться с первой неудачей в своем восьмом поединке на профессиональном уровне.

Таинственно отмененный титульный бой и падение «Тайсона» в 1-м раунде

В течение вечера произошло два важных события, удививших болельщиков:

Отмененный бой Рахмонжонова: еще одно важное титульное противостояние, изначально включенное в программу турнира — чемпионский бой между нашим соотечественником Жамолиддином Рахмонжоновым и таджикистанцем Амирхоном Атохоновым, был внезапно отменен по неизвестным причинам в самый разгар соревнований;

Нокаут Жасурбека «Тайсона» Жураева: обладающий большой популярностью как звезда поп-ММА Жасурбек Жураев потерпел поражение техническим нокаутом уже в первом раунде поединка против кыргызстанца Ислама Эгембердиева, глубоко опечалив своих фанатов (это стало 3-м поражением в его карьере).

Октагон 91: полные результаты основного и предварительного кардов

Все противостояния, зафиксированные на «Хумо Арене», выглядят следующим образом:

Основной кард (Маин Кард):

Легкий вес (Титульный бой): Саят Абдуали (Казахстан) победил Асадбека Саидова (Узбекистан) удушающим приемом во 2-м раунде;

Легкий вес: Ислам Эгембердиев (Кыргызстан) одержал победу КО/ТКО в 1-м раунде над Жасурбеком "Тайсоном" Жураевым (Узбекистан);

Легкий вес: Дмитрий Михайлиди (Казахстан) единогласным решением судей одолел Фазлиддина Мадрахимова (Таджикистан);

Легкий вес: Байболот Арстанбек Уулу (Кыргызстан) победил Бекзодбека Ражаббоева (Узбекистан) за счет КО/ТКО во 2-м раунде;

Средний вес: в бою Адис Таалайбек Уулу (Кыргызстан) — Ислом Болтаев (Узбекистан) соперник не смог продолжить поединок после 2-го раунда;

Полулегкий вес: Шодмон Назокатов (Таджикистан) единогласным решением судей взял верх над Мироншохом Мавлановым (Узбекистан).

Предварительный кард (Прелиминарй Кард):

Тяжелый вес: Александр Никитин (Россия) победил Оллоёра Абдушарипова (Узбекистан) КО/ТКО в 1-м раунде;

Промежуточный вес: в поединке Кирилла Геккеля (Казахстан) и Хикматилло Абдуллаева (Узбекистан) соперник не смог продолжить бой в 3-м раунде;

Легкий вес: Руслан Ахметов (Казахстан) победил Жавохира Абдуганиева (Узбекистан) посредством КО/ТКО во 2-м раунде;

Тяжелый вес: Хасаншо Хасанзода (Таджикистан) заставил сдаться Шохбоза Ортикова (Узбекистан) болевым приемом в 1-м раунде;

Полусредний вес: Бахтиёр Маманов (Кыргызстан) победил Жанибека Таштенова (Узбекистан) удушающим приемом в 1-м раунде;

Наилегчайший вес: Бинали Улфанов (Казахстан) победил Хасанжона Анварова (Узбекистан) за счет КО/ТКО в 3-м раунде;

Полусредний вес: Юнус Муротов победил Абдухалила Султонбоева КО/ТКО в 1-м раунде (узбекское дерби);

Тяжелый вес: Азиз Азизов (Кыргызстан) за счет КО/ТКО в 1-м раунде одолел Муроджона Азамова (Узбекистан);

Полусредний вес: Жасур Шарипов победил Абдурахима Одилова удушающим приемом в 1-м раунде (узбекское дерби).

Как вы думаете, какие факторы стали причиной поражения узбекистанских бойцов в большинстве боев на этом вечере в «Хумо Арене» — высокий уровень грэпплинга у соперников или ошибки в подготовке к бою? Что вы думаете о внезапной отмене титульного боя Жамолиддина Рахмонжонова? Оставляйте свои мысли в комментариях!