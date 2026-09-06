Невероятный камбэк: «Рома» после 90-й минуты поставила «Аталанту» на колени

·41·Спорт
Невероятный камбэк: «Рома» после 90-й минуты поставила «Аталанту» на колени

Центральный матч 3-го тура итальянской Серии А на столичном стадионе «Олимпико» в Риме превратился в настоящий футбольный триллер. Начавшая сезон на подъеме «Рома» принимала на своем поле опасную бергамскую «Аталанту». Уступая в счете по ходу встречи и оказавшись на грани поражения, римляне в последние секунды основного времени и добавленные арбитром минуты сотворили настоящее чудо, вырвав волевую и сенсационную победу со счетом 2:1.

Драма после 90-й минуты: упущенная за 3 минуты победа

Основные события матча развернулись во втором тайме, и цифры на табло изменились самым неожиданным образом:

  • Холодный душ от Эдерсона: С началом второго тайма — на 47-й минуте бразильский полузащитник «Аталанты» Эдерсон воспользовался пробелом в обороне римлян и открыл счет (0:1);

  • Долгое давление римлян: «Джаллоросси» на протяжении всей игры неустанно атаковали в поисках равновесия, однако организованная оборона бергамасков и действия вратаря Карнезекки долгое время не позволяли забить;

  • Спасение от Эрмосо на 90-й минуте: На последней минуте основного времени опытный испанский защитник «Ромы» Марио Эрмосо пошел вперед и забил важнейший гол, сделав счет 1:1;

  • Победный удар Матиаса Суле на 90+3-й минуте: На исходе компенсированного времени — на 90+3-й минуте вышедший на замену аргентинский талант Матиас Суле точно пробил по воротам соперника, подняв на ноги весь стадион «Олимпико» (2:1).

Тактический перелом и эффективность запасных сил

Своевременные решения тренерского штаба сыграли решающую роль в исходе матча:

  • Героизм Суле: Вышедший на поле на 55-й минуте вместо Лулли Матиас Суле резко взвинтил темп игры и в итоге стал автором золотого мяча, принесшего три очка;

  • Кадровые изменения: Во второй половине встречи римский клуб выпустил на поле Молину, Балерди, Джиларди и Кастро, доведя атакующий потенциал до максимума;

  • Капитуляция «Аталанты»: Хотя появившиеся на замену у гостей Франк Кессиэ, Дзаппакоста, Залевски и Пашалич пытались удержать счет, потеря концентрации в последние минуты дорого им обошлась.

Турнирная таблица Серии А: 9 очков в 3 турах и абсолютное лидерство

Этот драматический камбэк еще больше укрепил чемпионские амбиции «Ромы» в новом сезоне:

  • 100-процентный показатель: Одержав победы во всех трех стартовых матчах, римляне с 9 очками занимают самую высокую строчку таблицы Серии А;

  • «Аталанта» на 7-м месте: Упустив очки, клуб из Бергамо расположился на 7-й позиции турнирной таблицы с 6 очками.

Как вы думаете, является ли этот 180-секундный камбэк «Ромы» после 90-й минуты свидетельством чемпионского духа команды или результатом непростительной невнимательности обороны «Аталанты»? Как вы оцениваете героизм дуэта Матиаса Суле и Марио Эрмосо? Свои мнения оставляйте в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сенсатсия: Шара Буллет удоле представителя легендарной семи Грейси (видео)Сенсатсия: Шара Буллет удоле представителя легендарной семи Грейси (видео)Сегодня, 08:41Чемпионская драма: Асадбек Саидов проиграл Саяту Абдуали (видео)Чемпионская драма: Асадбек Саидов проиграл Саяту Абдуали (видео)Сегодня, 08:32Первое поражение «Ан-Насра»: «Аль-Иттихад» одержал победу в супердерби...Первое поражение «Ан-Насра»: «Аль-Иттихад» одержал победу в супердерби...Сегодня, 08:28Шоу нокаутов на «Хумо Арене»: все результаты турнира Октагон 91Шоу нокаутов на «Хумо Арене»: все результаты турнира Октагон 91Сегодня, 08:20Октагон 91: Жасурбек «Тайсон» Жураев проиграл Исламу Эгембердиеву уже в первом раундеОктагон 91: Жасурбек «Тайсон» Жураев проиграл Исламу Эгембердиеву уже в первом раундеСегодня, 08:05Хамзат Чимаев как победил Тайрона Вудли в вольной борьбе? (видео)Хамзат Чимаев как победил Тайрона Вудли в вольной борьбе? (видео)Сегодня, 08:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)