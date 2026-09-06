Невероятный камбэк: «Рома» после 90-й минуты поставила «Аталанту» на колени

Центральный матч 3-го тура итальянской Серии А на столичном стадионе «Олимпико» в Риме превратился в настоящий футбольный триллер. Начавшая сезон на подъеме «Рома» принимала на своем поле опасную бергамскую «Аталанту». Уступая в счете по ходу встречи и оказавшись на грани поражения, римляне в последние секунды основного времени и добавленные арбитром минуты сотворили настоящее чудо, вырвав волевую и сенсационную победу со счетом 2:1.

Драма после 90-й минуты: упущенная за 3 минуты победа

Основные события матча развернулись во втором тайме, и цифры на табло изменились самым неожиданным образом:

Холодный душ от Эдерсона: С началом второго тайма — на 47-й минуте бразильский полузащитник «Аталанты» Эдерсон воспользовался пробелом в обороне римлян и открыл счет (0:1);

Долгое давление римлян: «Джаллоросси» на протяжении всей игры неустанно атаковали в поисках равновесия, однако организованная оборона бергамасков и действия вратаря Карнезекки долгое время не позволяли забить;

Спасение от Эрмосо на 90-й минуте: На последней минуте основного времени опытный испанский защитник «Ромы» Марио Эрмосо пошел вперед и забил важнейший гол, сделав счет 1:1;

Победный удар Матиаса Суле на 90+3-й минуте: На исходе компенсированного времени — на 90+3-й минуте вышедший на замену аргентинский талант Матиас Суле точно пробил по воротам соперника, подняв на ноги весь стадион «Олимпико» (2:1).

Тактический перелом и эффективность запасных сил

Своевременные решения тренерского штаба сыграли решающую роль в исходе матча:

Героизм Суле: Вышедший на поле на 55-й минуте вместо Лулли Матиас Суле резко взвинтил темп игры и в итоге стал автором золотого мяча, принесшего три очка;

Кадровые изменения: Во второй половине встречи римский клуб выпустил на поле Молину, Балерди, Джиларди и Кастро, доведя атакующий потенциал до максимума;

Капитуляция «Аталанты»: Хотя появившиеся на замену у гостей Франк Кессиэ, Дзаппакоста, Залевски и Пашалич пытались удержать счет, потеря концентрации в последние минуты дорого им обошлась.

Турнирная таблица Серии А: 9 очков в 3 турах и абсолютное лидерство

Этот драматический камбэк еще больше укрепил чемпионские амбиции «Ромы» в новом сезоне:

100-процентный показатель: Одержав победы во всех трех стартовых матчах, римляне с 9 очками занимают самую высокую строчку таблицы Серии А;

«Аталанта» на 7-м месте: Упустив очки, клуб из Бергамо расположился на 7-й позиции турнирной таблицы с 6 очками.

Как вы думаете, является ли этот 180-секундный камбэк «Ромы» после 90-й минуты свидетельством чемпионского духа команды или результатом непростительной невнимательности обороны «Аталанты»? Как вы оцениваете героизм дуэта Матиаса Суле и Марио Эрмосо? Свои мнения оставляйте в комментариях!