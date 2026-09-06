Октагон 91: Жасурбек «Тайсон» Жураев проиграл Исламу Эгембердиеву уже в первом раунде

·47·Спорт
Октагон 91: Жасурбек «Тайсон» Жураев проиграл Исламу Эгембердиеву уже в первом раунде

Проходящий в столице Узбекистана Ташкенте международный турнир по смешанным единоборствам «Октагон 91» запомнился местным любителям спорта неожиданным и драматичным результатом. В рамках основного карда соревнований на октагон вышел один из самых известных поп-ММА бойцов нашей страны, пользующийся огромной популярностью среди болельщиков Жасурбек «Тайсон» Жураев. Бескомпромиссное противостояние против именитого спортсмена из Кыргызстана Ислама Эгембердиева завершилось крайне неудачно для нашего соотечественника — бой был остановлен техническим нокаутом уже в первом раунде.

Молниеносный удар в первом раунде: абсолютное превосходство Эгембердиева

Жураев, которого перед началом боя болельщики считали фаворитом, неожиданно оказался в сложном положении под натиском агрессивной атаки соперника:

  • Стремительный прессинг кыргызстанского бойца: Ислам Эгембердиев с первых же секунд сократил дистанцию и полностью взял инициативу в свои руки благодаря серии точных и резких ударов;

  • Решающий момент в 1-м раунде: Успешно воспользовавшись ошибкой нашего соотечественника в защите, Эгембердиев обрушил град мощных ударов, и рефери, в целях сохранения здоровья спортсмена, досрочно остановил бой, зафиксировав технический нокаут;

  • Шок на ташкентской арене: Для местных любителей спорта, ожидавших абсолютной победы на родной земле, столь быстрое и резкое завершение поединка стало неожиданным шоком.

3-е поражение в карьере «Тайсона» и статистика

Данная неудача оказала существенное влияние на боевой рекорд Жасурбека Жураева:

  • 3 поражения в 9 поединках: Эта осечка стала третьей для «Тайсона» в девяти проведенных боях на профессиональном и полупрофессиональном уровне;

  • Запас из 6 побед: До настоящего времени на счету Жасура было 6 ярких побед, он завоевал известность в мире поп-ММА благодаря зрелищным нокаутам и агрессивному стилю;

  • Повышение уровня соперников: В этом бою наглядно проявилось то, что в октагоне на первый план выходит не просто шумиха, а требования профессионального спорта.

Уроки Октагон 91: время работать над ошибками

Встреча с Эгембердиевым стала для узбекистанского спортсмена серьезным испытанием и школой опыта:

  • Недостатки в тактике: Недооценка ударной мощи и скорости соперника, а также зияющие зоны в защитной линии стали главными причинами поражения;

  • Перспективы возвращения: Многие эксперты подчеркивают, что «Тайсон» должен сделать правильные выводы из этой осечки, усилить тренировочные лагеря и действовать более организованно в будущих боях.

А как вы считаете, что стало причиной поражения Жасурбека «Тайсона» техническим нокаутом уже в первом раунде — чрезмерная сила соперника или недостаточная психологическая и тактическая готовность Жураева к бою? Сможет ли «Тайсон» восстановить свои прежние позиции после этого удара? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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