Нурсултон Рузибоев потерпел поражение в упорном бою против Майкла Пейджа...

В главном карде турнира «UFC Париж», прошедшем во французской столице, состоялось противостояние, которого с нетерпением ждали миллионы узбекистанских болельщиков. Поднявшийся в октагон в среднем весе наш соотечественник Нурсултон Рузибоев провел бескомпромиссный бой против известного и опасного британского нокаутера Майкла Пейджа (MVP). В напряженном и нервном поединке, продлившемся все 3 раунда, единогласным решением судей победа досталась британскому спортсмену, тем самым была поставлена точка в беспроигрышной серии нашего соотечественника в UFC.

3 раунда борьбы в октагоне: Тейкдауны и счет 29:28

С самого начала бой рассматривался как столкновение двух разных стилей — необычной школы ударной техники Пейджа и борцовского давления Рузибоева:

Успехи в переводе в партер: Нурсултон по ходу боя провел несколько точных и успешных тейкдаунов, сумев повалить соперника на настил и завладеть инициативой;

Дистанционное преимущество Пейджа: Однако в обмене ударами в стойке 39-летний британский боец мастерски контролировал дистанцию и за счет точных попаданий набирал очки;

Единогласный вердикт судей: По завершении полной 15-минутной дистанции все боковые судьи отдали победу Майклу Пейджу со счетом 29:28.

Прерванная серия и показатели Рузибоева в октагоне

Это противостояние стало важным поворотным моментом для узбекского бойца:

Завершилась серия из 3 побед подряд: Это поражение положило конец серии из 3 ярких побед 32-летнего Рузибоева подряд в октагоне UFC — самого престижного промоушена мира;

Обновленный профессиональный рекорд: Общий рекорд накопившего огромный опыт Нурсултона в профессиональном ММА теперь составляет 37 побед, 10 поражений, 2 ничьи и 2 несостоявшихся боя;

Стойкость и опыт: Несмотря на поражение, Рузибоев до конца оказал достойную конкуренцию одному из самых опасных ударников дивизиона.

Продолжающееся шествие 39-летнего Пейджа

Британский боец, несмотря на свой солидный возраст, в очередной раз доказал, что входит в элиту дивизиона:

Четвертый успех подряд: Благодаря этой победе Майкл Пейдж довел свою беспроигрышную серию до 4 боев кряду;

Зафиксирована 26-я победа: Профессиональный рекорд Пейджа в ММА состоит из 26 побед и всего 3 поражений, и он уверенно продолжает движение к вершинам среднего веса.

А как вы считаете, отразило ли судейское решение со счетом 29:28 картину боя полностью и беспристрастно? Чего Нурсултону Рузибоеву не хватило для полной победы над Пейджем — удержания контроля в партере или нехватки ударов в стойке? Какими должны быть следующие шаги нашего соотечественника? Свои мысли и мнения оставляйте в комментариях!