Очередная уловка Фьюри не сработала: команда Усика резко отвергла предложение!

·43·Спорт
Очередная уловка Фьюри не сработала: команда Усика резко отвергла предложение!

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британский скандальный боксер Тайсон Фьюри, после того как переговоры по долгожданному бою с соотечественником Энтони Джошуа снова зашли в тупик, вновь обратил свое внимание на Александра Усика. В ноябре Фьюри выразил желание завершить трилогию с украинской суперзвездой и публично бросил ему вызов. Однако команда Усика отреагировала на эту инициативу «Цыганского короля» крайне холодно и жестко, поставив его на место. Почему же представители Александра не восприняли предложение Фьюри всерьез и какой опасный нокаутер входит в дальнейшие планы бывшего абсолютного чемпиона? В конце статьи мы расскажем об основной интриге — жестком заявлении команды Усика, причине отказа от всех поясов и точных сроках предстоящего супербоя.

«Усик — не запасной вариант»: жесткий ответ на вызов британца

Тренерский и управленческий штаб Александра Усика расценил слова Фьюри как очередной пиар-ход:

  • Никакой роли второго плана: Спортивный директор украинского боксера Сергей Лапин открыто заявил, что Усик никогда не будет «запасным вариантом», заменяющим сорванные планы Фьюри;

  • Усталость от пустых слов: Лапин подчеркнул, что Александр всегда готов к большим боям, но серьезные намерения должны доказываться не пустыми заявлениями в соцсетях и прессе, а конкретными контрактами и официальными предложениями;

  • Недоверие ноябрьскому поединку: Было отмечено, что инициатива Фьюри выйти на ринг в ноябре не имеет под собой никаких официальных оснований с профессиональной точки зрения.

«Усик не является запасным вариантом для Тайсона. Александр всегда открыт для больших вызовов, но серьезные намерения должны подтверждаться конкретными предложениями, а не громкими заявлениями в прессе», — приводит слова Лапина известное издание Sky Sports.

Двукратное поражение в 2024 году и противостояние, ставшее историей

Желание Фьюри вновь сойтись с Усиком объясняется его прежними болезненными поражениями:

  • Первый бой и абсолютное чемпионство: В первом историческом поединке, прошедшем в 2024 году, Усик одержал победу над Тайсоном решением судей, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе;

  • Превосходство в реванше: Во второй встрече, организованной вскоре после этого, украинский боксер вновь победил британского соперника по очкам, успешно защитив все свои пояса;

  • Отказ от поясов: Летом текущего года Александр Усик заявил, что покорил все вершины в спорте, и добровольно отказался от всех принадлежавших ему чемпионских поясов.

Новое устрашающее противостояние весной 2027 года

Главным вопросом, интересовавшим большинство любителей бокса, было то, кто станет следующим соперником отказавшегося от поясов Усика и когда он вернется на ринг. Самый важный вывод заключается в том, что Александр Усик больше не намерен терять время на Фьюри. В настоящее время его команда выводит на финальную стадию переговоры с американским грозным нокаутером Деонтеем Уайлдером. Взаимная встреча двух великих боксеров запланирована на март следующего года, и ожидается, что это противостояние станет еще одним незабываемым боем в истории супертяжелого веса.

Как вы думаете, было ли правильным решением Александра Усика выбрать бой против Деонтея Уайлдера, не давая Тайсону Фьюри третьего шанса? Сможет ли Усик выстоять против страшных ударов Уайлдера в марте следующего года и снова одержать победу? Оставляйте свои мнения и прогнозы в комментариях и делитесь этой важной новостью о боксе с поклонниками единоборств!

БоксТайсон ФьюриАлександр УсикДеонтей УайлдерОғир вазнТрилогияТўқнашув
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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