Синдаров снова заставил Ананда преклонить колени: теперь на очереди решающая дуэль...

·80·Спорт
Синдаров снова заставил Ананда преклонить колени: теперь на очереди решающая дуэль...

В индийском городе Бангалор на проходящем турнире Теч Махиндра Глобал Чесс Леагуе с призовым фондом в миллион долларов наш соотечественник Жавохир Синдаров одержал еще одну крупную победу.

Узбекский гроссмейстер сыграл дважды за один тур: сначала он поделил очки с Максимом Вашье-Лагравом, а затем одолел пятикратного чемпиона мира Вишванатана Ананда. Самое интересное, что Синдарову удалось победить Ананда в рамках этого турнира уже во второй раз.

Эти результаты позволили команде Ферс Американ Гамбитс резко подняться в турнирной таблице.

Синдаров снова превзошел Ананда

Ферс Американ Гамбитс во втором матче померилась силами с командой ПБГ Аласкан Книгхтс во главе с Вишванатан Анандом.

Противостояние завершилось со счетом 12:9 в пользу команды Синдарова. Одну из главных побед для команды обеспечил сам Жавохир.

Играя черными фигурами, Синдаров вновь победил легенду шахмат Вишванатана Ананда.

Примечательно, что Жавохир обыгрывал Ананда и в первом круге турнира.

Таким образом, узбекский шахматист стал одним из немногих игроков, кому удалось дважды победить пятикратного чемпиона мира в рамках одного состязания.

Сначала ничья с Вашье-Лагравом

Первый матч дня для Ферс Американ Гамбитс выдался весьма непростым.

Команда уступила клубу ЧеК Мумба Мастерс во главе с Максимом Вашье-Лагравом со счетом 6:11.

Тем не менее, Синдаров на своей доске продемонстрировал достойную игру против французского гроссмейстера Максима Вашье-Лаграва, завершив партию вничью.

Еще одна представительница команды Бибисара Ассаубаева также разошлась миром с Харикой Дронавалли.

Синдаров снова заставил Ананда преклонить колени: теперь на очереди решающая дуэль...

Таблица полностью изменилась за одну ночь

После вчерашних результатов ситуация для Ферс Американ Гамбитс значительно улучшилась.

Команда

Очки

Ферс Американ Гамбитс

9

Алпине Апл Пиперс

9

ЧеК Мумба Мастерс

9

Гангес Грандмастерс

9

Тривени Континентал Кингс

6

ПБГ Аласкан Книгхтс

6

Днем ранее команда Синдарова шла на третьем месте с 6 очками. Теперь же по дополнительным показателям она вышла в лидеры турнира с 9 очками.

Команда Алпине Апл Пиперс во главе с Магнусом Карлсеном также имеет в своем активе 9 очков и занимает второе место.

Синдаров снова заставил Ананда преклонить колени: теперь на очереди решающая дуэль...

Сегодняшний соперник Синдарова — Фируджа

Теперь перед Жавохиром Синдаровым стоит новое серьезное испытание.

Сегодня Ферс Американ Гамбитс сразится с командой Тривени Континентал Кингс, которая с 6 очками замыкает турнирную таблицу.

Центральная дуэль этого матча привлечет особое внимание любителей шахмат:

Жавохир Синдаров — Алиреза Фируджа.

Известный гроссмейстер, защищающий цвета Франции, также нуждается в победе, чтобы поднять свою команду выше.

Синдаров снова заставил Ананда преклонить колени: теперь на очереди решающая дуэль...

Кто входит в состав команды Синдарова?

В этом сезоне Жавохир Синдаров играет на первой — ключевой (Икон) доске команды Ферс Американ Гамбитс.

Среди его одноклубников:

  • Бибисара Ассаубаева (Казахстан);

  • Даниил Дубов (Россия);

  • Нихал Сарин (Индия);

  • Марк-Андриа Маурицци (Франция);

  • международный мастер Сара Хадем (Испания).

Такой состав позволяет команде вести борьбу в числе сильнейших коллективов турнира.

Еще одно громкое противостояние на турнире-миллионнике

В турнире Теч Махиндра Глобал Чесс Леагуе в Бангалоре шесть команд борются за общий призовой фонд в миллион долларов.

Пока что Ферс Американ Гамбитс захватила лидерство. Однако разрыв между верхними строчками минимален — сразу несколько команд набрали по 9 очков.

Именно поэтому сегодняшняя дуэль Синдарова и Фируджи может иметь решающее значение не только для личного противостояния шахматистов, но и для всей турнирной таблицы.

Вчера в очередной раз победив Ананда и выведя свою команду в лидеры, Синдаров теперь сядет за доску против Фируджи. Сможет ли узбекский гроссмейстер победой приблизить Ферс Американ Гамбитс еще на один шаг к чемпионству?

ШахматТех Махиндра Глобал Шахмат ЛигасиЖавоҳир СиндаровВишванатан АнандFyers American GambitsМиллион долларлик мукофотБангалор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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