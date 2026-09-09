Синдаров снова заставил Ананда преклонить колени: теперь на очереди решающая дуэль...
В индийском городе Бангалор на проходящем турнире Теч Махиндра Глобал Чесс Леагуе с призовым фондом в миллион долларов наш соотечественник Жавохир Синдаров одержал еще одну крупную победу.
Узбекский гроссмейстер сыграл дважды за один тур: сначала он поделил очки с Максимом Вашье-Лагравом, а затем одолел пятикратного чемпиона мира Вишванатана Ананда. Самое интересное, что Синдарову удалось победить Ананда в рамках этого турнира уже во второй раз.
Эти результаты позволили команде Ферс Американ Гамбитс резко подняться в турнирной таблице.
Синдаров снова превзошел Ананда
Ферс Американ Гамбитс во втором матче померилась силами с командой ПБГ Аласкан Книгхтс во главе с Вишванатан Анандом.
Противостояние завершилось со счетом 12:9 в пользу команды Синдарова. Одну из главных побед для команды обеспечил сам Жавохир.
Играя черными фигурами, Синдаров вновь победил легенду шахмат Вишванатана Ананда.
Примечательно, что Жавохир обыгрывал Ананда и в первом круге турнира.
Таким образом, узбекский шахматист стал одним из немногих игроков, кому удалось дважды победить пятикратного чемпиона мира в рамках одного состязания.
Сначала ничья с Вашье-Лагравом
Первый матч дня для Ферс Американ Гамбитс выдался весьма непростым.
Команда уступила клубу ЧеК Мумба Мастерс во главе с Максимом Вашье-Лагравом со счетом 6:11.
Тем не менее, Синдаров на своей доске продемонстрировал достойную игру против французского гроссмейстера Максима Вашье-Лаграва, завершив партию вничью.
Еще одна представительница команды Бибисара Ассаубаева также разошлась миром с Харикой Дронавалли.
Таблица полностью изменилась за одну ночь
После вчерашних результатов ситуация для Ферс Американ Гамбитс значительно улучшилась.
Команда
Очки
Ферс Американ Гамбитс
9
Алпине Апл Пиперс
9
ЧеК Мумба Мастерс
9
Гангес Грандмастерс
9
Тривени Континентал Кингс
6
ПБГ Аласкан Книгхтс
6
Днем ранее команда Синдарова шла на третьем месте с 6 очками. Теперь же по дополнительным показателям она вышла в лидеры турнира с 9 очками.
Команда Алпине Апл Пиперс во главе с Магнусом Карлсеном также имеет в своем активе 9 очков и занимает второе место.
Сегодняшний соперник Синдарова — Фируджа
Теперь перед Жавохиром Синдаровым стоит новое серьезное испытание.
Сегодня Ферс Американ Гамбитс сразится с командой Тривени Континентал Кингс, которая с 6 очками замыкает турнирную таблицу.
Центральная дуэль этого матча привлечет особое внимание любителей шахмат:
Жавохир Синдаров — Алиреза Фируджа.
Известный гроссмейстер, защищающий цвета Франции, также нуждается в победе, чтобы поднять свою команду выше.
Кто входит в состав команды Синдарова?
В этом сезоне Жавохир Синдаров играет на первой — ключевой (Икон) доске команды Ферс Американ Гамбитс.
Среди его одноклубников:
Бибисара Ассаубаева (Казахстан);
Даниил Дубов (Россия);
Нихал Сарин (Индия);
Марк-Андриа Маурицци (Франция);
международный мастер Сара Хадем (Испания).
Такой состав позволяет команде вести борьбу в числе сильнейших коллективов турнира.
Еще одно громкое противостояние на турнире-миллионнике
В турнире Теч Махиндра Глобал Чесс Леагуе в Бангалоре шесть команд борются за общий призовой фонд в миллион долларов.
Пока что Ферс Американ Гамбитс захватила лидерство. Однако разрыв между верхними строчками минимален — сразу несколько команд набрали по 9 очков.
Именно поэтому сегодняшняя дуэль Синдарова и Фируджи может иметь решающее значение не только для личного противостояния шахматистов, но и для всей турнирной таблицы.
Вчера в очередной раз победив Ананда и выведя свою команду в лидеры, Синдаров теперь сядет за доску против Фируджи. Сможет ли узбекский гроссмейстер победой приблизить Ферс Американ Гамбитс еще на один шаг к чемпионству?
…