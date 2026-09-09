Huawei представила новый роутер Мобиле ВиФи 6 Pro

Китайский технологический гигант Huawei выпустил в продажу один из своих новейших и передовых девайсов — мобильный роутер Мобиле ВиФи 6 Pro. Согласно данным иксбт.ком, это портативное интернет-устройство нового поколения привлекает внимание пользователей своей расширенной функциональностью и высокими технологическими возможностями, и в настоящее время на китайском рынке уже принимаются предварительные заказы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одной из главных и примечательных особенностей этого гаджета является возможность работы без обычной физической СИМ-карты. В корпус устройства встроена специальная СИМ-карта Huawei для передачи данных, что позволяет пользователям пользоваться мобильным интернетом без дополнительных сложностей.

Расширенные возможности и качество связи

Пользователи могут удобно проверять остаток интернет-трафика и легко активировать подходящие тарифные планы с помощью приложения Huawei Смарт Лифе. Кроме того, для тех, кто путешествует за границу, особую пользу представляет интеграция с сервисом Скйроам.

Согласно заявлению компании, при поездках в зарубежные страны обеспечивается возможность быстрого подключения к местной сети мобильной связи без замены традиционной СИМ-карты. Роутер поддерживает разработанную Huawei высокоскоростную сеть 5Г, а также агрегацию трех несущих частот.

Технические характеристики и экран

Для обеспечения стабильного и качественного приема сигнала в устройство встроены девять всенаправленных антенн, которые гарантируют равномерное круговое покрытие. Интернет раздается подключенным устройствам по технологии Wi-Fi 6 +, а общая максимальная скорость в обоих диапазонах может достигать 3570 Мбит/с.

На передней панели роутера расположен компактный 1,75-дюймовый сенсорный АМОЛЭД-экран. Через этот дисплей можно напрямую отслеживать статус подключения, объем оставшегося трафика и другие важные показатели, что избавляет от необходимости каждый раз использовать смартфон для проверки основных параметров.

В тонком корпусе толщиной всего 12 мм размещен мощный аккумулятор емкостью 7000 мА·ч. По данным производителя, полного заряда батареи хватает на 12 часов непрерывной автономной работы, а начальная цена на китайском рынке составляет 1549 юаней или около 230 долларов США.