Эрлинг Холанд повторил рекорд и обеспечил победу Манчестер Сити

·5·Спорт
Эрлинг Холанд повторил рекорд и обеспечил победу Манчестер Сити

Во вторник вечером в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде встретился с португальским «Порту». В тяжелом матче английская команда одержала победу со счетом 2:0, продолжив свою успешную серию в сезоне. Нападающий Эрлинг Холанд, оформивший дубль, сыграл решающую роль в успехе команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на напряженную атмосферу на стадионе «Драган» и сильное давление соперника, «горожане» удерживали преимущество до конца игры. Хотя в первом тайме хозяева действовали на высоких скоростях и создавали определенные трудности, Холанд открыл счет точным ударом головой. Ближе к концу встречи норвежский форвард забил второй гол с близкого расстояния, решив исход матча.

Трудная борьба и важная победа

В интервью Amazon Prime Эрлинг Холанд отметил, что игра выдалась очень тяжелой. По его словам, на поле шла ожесточенная борьба за каждый участок газона, а соперник показал очень впечатляющий футбол.

«Это была очень сложная битва, борьба шла персонально против каждого игрока. Они отличная команда и показывают великолепный футбол, поэтому нужно отдать им должное», — сказал нападающий. Он добавил, что в условиях высокого давления на большой арене требуется показывать результат, и сегодня команде удалось именно это.

Повторение рекорда Агуэро

По данным иксбт.ком, эти два гола стали для Эрлинга Холанда 36-ми в составе «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Таким образом, он повторил рекорд легенды клуба Серхио Агуэро, проведя всего 40 матчей, и разделил с ним звание лучшего бомбардира команды за всю историю в престижном европейском турнире.

Говоря об атмосфере и требованиях внутри команды, нападающий подчеркнул, что в раздевалке «Манчестер Сити» всегда требуют прогресса. «Мы должны много требовать друг от друга, мы обязаны побеждать. В «Манчестер Сити» всегда требуют побед и завоевания трофеев», — заключил норвежский футболист.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиПортуЛига чемпионовСерхио Агуэро
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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