Узбекский боксер нокаутировал соперника в первом раунде в Германии

·63·Спорт
Узбекский боксер нокаутировал соперника в первом раунде в Германии

Узбекский боксер Жасурбек Юлдашев одержал очередную уверенную победу на профессиональном ринге. 23-летний соотечественник на вечере бокса, прошедшем в Германии, нокаутировал американского соперника уже в первом раунде.

Участник чемпионата мира 2023 года Жасурбек Юлдашев поднялся на ринг в полутяжелой весовой категории на вечере профбокса, организованном в городе Людвигсхафен.

Его соперником стал американец Якоб Миллер.

Бой был рассчитан на 6 раундов

Поединок Юлдашев — Миллер в полутяжелом весе был рассчитан на 6 раундов.

Однако бою не суждено было продлиться всю дистанцию.

Соотечественник нанес решающий удар сопернику уже в первом раунде и завершил встречу нокаутом.

Таким образом, Жасурбек очень уверенно оформил очередную победу в профессиональном боксе.

4 боя — 4 победы

Этот результат стал четвертой победой в четырех боях в профессиональной карьере Жасурбека Юлдашева.

Что примечательно, 23-летний боксер пока не знает поражений на профессиональном ринге.

Статистика Юлдашева:

Показатель

Результат

Профессиональные бои

4

Победы

4

Поражения

0

Нокауты

1

Эта победа показала, что первые шаги узбекского боксера на профессиональном ринге проходят успешно.

От чемпионата мира к профессиональному рингу

Жасурбек Юлдашев — один из талантливых спортсменов, вышедших из узбекской школы бокса.

Он участвовал в чемпионате мира в 2023 году и теперь стремится заявить о себе в профессиональном боксе.

Каждый бой на профессиональном ринге повышает его опыт и укрепляет готовность соревноваться с соперниками высокого уровня.

В бою в Германии Юлдашев в очередной раз продемонстрировал свои возможности.

Еще один представитель узбекского бокса начинает свой путь

Школа узбекского бокса воспитала множество высококлассных спортсменов на международной арене.

В узбекском боксе, известном своими олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, представители нового поколения все чаще проявляют себя и на профессиональном ринге.

Естественно, что стартовый результат Жасурбека Юлдашева из 4 побед в 4 боях также повышает интерес к его профессиональной карьере.

Особенно болельщикам будет интересно узнать, против каких соперников пройдут следующие бои и как продолжится путь боксера в полутяжелом весе.

Каким будет следующий шаг?

Победа в Германии стала еще одним важным этапом в профессиональной карьере Юлдашева.

Если нокаут в первом раунде продемонстрировал его технические и физические возможности, то в последующих боях уровень соперников может постепенно возрастать.

А пока цифры на стороне Жасурбека: 4 боя, 4 победы и серия без поражений на профессиональном ринге.

Предстоящие бои 23-летнего узбекского боксера покажут, насколько быстро он сможет двигаться к большим профессиональным целям.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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