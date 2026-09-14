Шомуродов и Файзуллаев получили низкие оценки: после разгромного поражения со счетом 0:5

После матча 5-тура турецкой Суперлиги против дебютанта «Амедспора», завершившегося неожиданным крупным крахом со счетом 0:5, международные статистические платформы выставили оценки индивидуальным действиям футболистов. Всемирно известный влиятельный портал Флашскоре опубликовал индивидуальные рейтинги всех игроков, вышедших на поле по итогам резонансного противостояния в Диярбакыре. Лидеры сборной Узбекистана — Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев, начавшие встречу в основном составе «Башакшехира», получили низкие оценки от специалистов на фоне общего командного кризиса.

Элдор Шомуродов заработал всего 5,4 балла и был отмечен как один из наименее активных участников матча, в то время как действия Аббосбека Файзуллаева были оценены в 6,1 балла. В то же время нигериец Гифт Орбан, устроивший бенефис в составе хозяев, стал абсолютной звездой тура с 9,2 баллами.

Итак, почему статистика точных пасов и ударов узбекских легионеров так сильно упала, какими показателями отличились лидеры «Амедспора» и какие выводы из этой глубокой статистики сделает «Башакшехир», оставшийся с 4 очками?

Цифры Шомуродова и Файзуллаева: анализ Флашскоре

Международная платформа оценила игру двух узбекских атакующих футболистов следующими цифрами:

Элдор Шомуродов (5,4 балла): Проведя на поле 82 минуты, капитан нанес лишь 1 удар по воротам соперника; он отдал 11 точных передач из 19 (точность пасов составила всего 58 процентов);

Аббосбек Файзуллаев (6,1 балла): Проявивший активность в течение 62 минут вингер дважды пробил по воротам; 11 из его 18 пасов дошли до адресата (точность передач — 61 процент);

Фактор оставления без мяча: Показатели обоих футболистов остались на низком уровне из-за того, что полузащита «Башакшехира» полностью проиграла центр поля сопернику, а нападающим не доставляли качественные мячи.

Гифт Орбан и Эрмал Красничи: Герои матча получили выше 9 баллов

Победа хозяев поля нашла свое отражение и в индивидуальной статистике:

Гифт Орбан (9,2 балла) — лучший игрок матча: Нигерийский нападающий 6 раз пробил по воротам, оформил дубль/хет-трик и, удерживая оборону соперника под постоянным давлением, стал абсолютным лидером игры;

Эрмал Красничи (9,0 баллов): Полузащитник «Амедспора» также покорил 9-балльную отметку, не оставив гостям никаких шансов в центре поля и при организации атак;

Тактическое превосходство: Хозяева превзошли «Башакшехир» по всем фронтам в показателях агрессивного прессинга и отбора мяча.

Пропасть в таблице: 4 очка против 10 очков

Цифры ярко демонстрируют реальную ситуацию в турнирной таблице:

«Амедспор» на третьем месте: Доведя после этой победы количество своих очков до 10, дебютировавший в лиге клуб взлетел в топ-3 чемпионата Турции;

«Башакшехир» на дне с 4 очками: Потеряв очки в четвертом матче подряд, стамбульцы остались на 13-й строчке турнирной таблицы и приближаются к опасной зоне;

Время делать выводы: От Элдора Шомуродова и Аббосбека Файзуллаева требуется в следующих турах переломить эту негативную статистику и снова продемонстрировать свою высокоуровневую игру.

Эти низкие оценки, опубликованные Флашскоре, стали серьезным звонком для тренерского штаба «Башакшехира» и требуют немедленного пересмотра взаимодействия в атакующей и полузащитной линиях команды.

А как вы считаете, справедливы ли эти низкие оценки, выставленные Шомуродову и Файзуллаеву, или же дезорганизация всей команды напрямую негативно повлияла на их показатели? Смогут ли Элдор и Аббос дать достойный ответ на эту критику на поле в следующем туре? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим подробным статистическим анализом выступлений узбекских звезд в Турции со всеми футбольными фанатами и близкими!