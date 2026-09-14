Быстрый удар Торреса!: «ПСЖ» добился минимальной победы в гостях у «Бреста»

·46·Спорт
Быстрый удар Торреса!: «ПСЖ» добился минимальной победы в гостях у «Бреста»

В 4-м туре Лиги 1 Франции действующий чемпион страны «Пари Сен-Жермен» завоевал ценные 3 очка в выездном, неожиданно тяжелом матче. Побывав в гостях у клуба «Брест», парижане победили со счетом 1:0 благодаря единственному голу нападающего Феррана Торреса, забитому уже на 5-й минуте встречи. Столичный гранд, заставивший болельщиков поволноваться из-за потери очков на старте нового сезона, наконец оформил свою первую победу в чемпионате и начал подъем в турнирной таблице.

В то время как у обеих команд было по 5 очков, эта гостевая победа имела важное значение для освобождения действующего чемпиона от психологического давления. Итак, как подопечные Луиса Энрике удержали оборону в Бресте, как хозяева ответили после быстрого гола Торреса и сможет ли эта победа вернуть «ПСЖ» на свое место в чемпионской гонке?

Быстрый гол на 5-й минуте и решающий удар Торреса

Встреча началась по самому идеальному сценарию для гостей:

  • Хладнокровные действия Торреса: Уже на 5-й минуте матча Ферран Торрес безошибочно воспользовался удобной возможностью в штрафной площади соперника и вывел «ПСЖ» вперед в счете;

  • Давление «Бреста»: После пропущенного быстрого гола хозяева пошли вперед из обороны и под руководством Ажока и Думбия регулярно создавали угрозу воротам, которые защищал Сафонов;

  • Дисциплина в защите: Центр обороны в составе Маркиньоса и Пачо, а также надежные действия Хакими и Мендеша на флангах позволили сохранить счет неизменным до конца игры.

Проверка звездного состава: Трио Дембеле, Хвича Кварацхелия и Торрес

Парижский клуб задействовал все свои основные силы в этом выездном матче:

  • Основной состав «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Торрес;

  • Креативная полузащита и фланги: Если Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия активно совершали рейды с флангов, то Витинья, Невеш и Заир-Эмери в центре добились баланса контроля мяча;

  • Боевая борьба «Бреста»: Состав хозяев, состоявший из Сельвика, Ле Гена, Мбупа, Версини, Ажока, Думбия, Лала, Локо, Лориса, Магнетти и Шотарда, в течение 90 минут оказывал мощный прессинг и до последних секунд оказывал серьезное сопротивление именитому сопернику.

Сдвиг в таблице: Первая победа в сезоне и 7-е место

Эта сложная победа со счетом 1:0 существенно изменила положение «ПСЖ» в чемпионате:

  • Первый успех: Действующий чемпион, терявший очки в начальных турах, наконец отпраздновал свою первую победу в текущем сезоне;

  • Подъем на 7-е место: Доведя количество набранных очков до 5, парижане поднялись на 7-ю строчку в турнирной таблице по разнице мячей;

  • «Брест» остался на 9-м месте: Хозяева также имеют в активе 5 очков, но из-за дополнительных показателей расположились на 9-м месте в таблице;

  • Возвращение чемпионского духа: Завоеванные на выезде 3 очка, пусть и с минимальной разницей, подарили «ПСЖ» уверенность, необходимую для возвращения в ряды лидеров.

Эта трудная победа «ПСЖ» в Бресте показала, что обновленный состав все еще находится в процессе тактического формирования, но мастерства Торреса оказалось достаточно, чтобы спасти команду в решающий момент.

Как вы думаете, сможет ли Ферран Торрес стать главным бомбардиром линии атаки «ПСЖ» в этом сезоне? Свидетельствует ли показатель парижан в 5 очков после 4 туров о том, что тактика Луиса Энрике сталкивается с трудностями в новом сезоне? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого важного матча в Лиге 1 Франции со всеми любителями футбола и близкими!

Пари Сен-ЖерменБрестФерран ТорресЛига 1 Франции
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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