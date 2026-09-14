Хамзат Чимаев откровенно высказался о молчании руководства UFC и ускользающем поясе

·1·Спорт
Хамзат Чимаев откровенно высказался о молчании руководства UFC и ускользающем поясе

Бывший чемпион UFC в среднем весе, непобежденный чеченский боец, выступающий ныне за Объединенные Арабские Эмираты, Хамзат Чимаев выступил с громким заявлением о своих планах на будущее и неопределенности в карьере. В открытом и искреннем интервью известному блогеру Адаму Зубараеву 32-летний спортсмен сообщил, что стремится вернуться в октагон до конца года, однако руководство промоушена не звонит ему и не предлагает соперников. Если в декабре организация боя не состоится, Чимаев будет вынужден взять длительный перерыв для лечения травм.

Впервые столь подробно рассказав о серьезных проблемах со здоровьем, боец признался, что за свою карьеру перенес наркоз семь раз и пережил шесть сложных хирургических операций. Звездный файтер, всего неделю назад заставивший Тайрона Вудли капитулировать за 90 секунд в Москве, не скрывает жажды вернуть чемпионский пояс в своем весе. Так почему же Дана Уайт и UFC не дают Чимаеву бой, как потенциальный поединок между Шоном Стриклендом и Нассурдином Имавовым повлиял на планы Хамзата и может ли спортсмен действительно покинуть октагон?

«Ситуация странная — никто не звонит»: претензии Чимаева к руководству UFC

Хамзат Чимаев отдельно остановился на неопределенности вокруг пояса среднего веса:

  • Желание выступить на турнире в Абу-Даби: «Я сказал им, что хочу подраться в Абу-Даби. Я не просил бой за титул, потому что знал: Стрикленд туда не приедет. Я просто не хотел ждать его восстановления по 1–2 года», — рассказал спортсмен;

  • Вариант с Имавовым и молчание: «Как только я это сказал, я услышал, что им сразу дали бой с Имавовым за титул. Не знаю, официально это или нет, но если это так, просто дайте мне подраться с кем-нибудь, чтобы я заработал денег и побыстрее вернул пояс», — выразил он недовольство политикой организации;

  • Декабрь — крайний срок: Чимаев подчеркнул, что пытался получить бой в октябре, а теперь сосредоточен на декабре, и если соперник не найдется и тогда, он временно уйдет из спорта.

«Семь наркозов, 6 операций и наполовину отсутствующая щитовидная железа»: плачевное состояние здоровья

Кажущийся непобедимым в октагоне борцовский феномен приоткрыл завесу тайны над пугающей изнанкой:

  • Причина перерыва: Если бой не дадут, он займется лечением и проведением всех операций: «У меня много травм, их нужно лечить. Иначе я выхожу на каждый бой с различными проблемами»;

  • История операций: «Я не люблю говорить о своих травмах, но люди знают, что я часто болею. У меня наполовину нет щитовидной железы, я перенес 7 наркозов и 6 операций. Всевышний предписал мне такую судьбу», — шокировал он фанатов;

  • Давление хронического восстановления: Эти хронические факторы со здоровьем мешают Хамзату обрести стабильность в карьере.

90-секундная победа над Тайроном Вудли: мастерство на борцовском ковре

Несмотря на паузу в ММА, Чимаев поддерживает спортивную форму через борьбу:

  • Громкая схватка в Москве: Всего неделю назад Хамзат вышел на ковер на турнире престижной профессиональной борцовской лиги RAF в Москве;

  • Победа, равная нокауту за полторы минуты: В центральном противостоянии вечера он всего за полторы минуты одолел бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе американца Тайрона Вудли, одержав очередную досрочную победу;

  • Жажда будущего: Эта победа показала, что физически и борцовски Чимаев по-прежнему находится в отличной форме, однако теперь все зависит от решения матчмейкеров UFC.

Это резкое выступление Хамзата Чимаева заставляет руководство UFC действовать незамедлительно либо столкнуться с риском потерять любимую звезду фанатов на долгое время.

Как вы думаете, по какой причине UFC затягивает с предоставлением Хамзату Чимаеву боя в октагоне — Дана Уайт оберегает его или организация хочет продвигать других претендентов на титул? Сможет ли Чимаев после 6 тяжелых операций и серьезных проблем со здоровьем снова вернуть пояс UFC? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим громким аналитическим интервью из мира ММА со всеми любителями единоборств и близкими!

Хамзат ЧимаевUFCТайрон Вудлитурнир в Абу-Даби
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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