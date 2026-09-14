Астрофизики из южнокорейского Университета Ёнсе подогрели один из самых острых научных споров в современной космологии своим новым исследованием, опубликованным в журнале Монтлй Нотикес оф те Роял Астрономикал Сокиетй. Ученые утверждают, что в критических статьях, написанных в ответ на их нашумевшую прошлогоднюю гипотезу, содержатся серьезные методологические ошибки, что может привести к пересмотру представлений о расширении Вселенной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, в конце прошлого года южнокорейская команда проанализировала сверхновые типа Иа, которые считаются стандартными свечами для измерения расстояний. Тогда ученые заявили, что после внесения поправок на возраст звезд расширение Вселенной могло смениться с ускорения на замедление. Если это подтвердится, то темная энергия, считающаяся причиной ускорения Вселенной, окажется не константой, а эволюционирующей величиной, что подорвет основы стандартной космологической модели Ламбда-КДМ.

Ответ на критику и методологические споры

В июне текущего года международная группа исследователей из Саутгемптонского университета опубликовала ответную статью, заявив, что связь между возрастом сверхновых и их светимостью крайне слаба. По их мнению, предложенная корейскими учеными поправка слишком мала, чтобы опровергнуть модель ускоренного расширения Вселенной. Однако группа из Университета Ёнсе дала научный ответ на эту критику, указав на ошибки самих оппонентов.

Основная претензия заключается в том, что критики в своей работе использовали слишком широкий диапазон красного смещения (0,04 < z < 0,42) olingan oʻta yangi yulduzlarni birlashtirib oʻrgangan. Bunday oraliqda asosiy galaktikalarning oʻrtacha yoshi taxminan 3 milliard yilga oʻzgarib ketadi. Tadqiqot rahbari doktor Chul Chxungning taʼkidlashicha, opponentlar koʻrsatib oʻtgan yosh siljishining qiyaligi aynan shu metodologik muammo natijasidir, tegishli qizil siljish oraligʻi cheklanganda esa yoshga bogʻliqlik yana kuchayadi.

Будущие наблюдения и решающая проверка

Второй спорный вопрос связан с пересчетом возраста основных галактик на возраст родительских звезд сверхновых. Хотя критики утверждают, что эта эволюция незначительна, авторы ответной статьи показали, что именно этот эффект делает график зависимости светимости от возраста значительно круче. При учете обоих факторов итоговая поправка для космологических расчетов остается неизменной.

Более того, скорректированные результаты по сверхновым согласуются с независимыми данными барионных акустических осцилляций, полученными с помощью инструмента ДЭСИ (Дарк Энергй Спектроскопик Инструмент). Это, по мнению ученых, еще раз указывает на эволюционную природу темной энергии.

Авторы открыто признают, что их работа не является абсолютным доказательством прекращения космического ускорения. Однако данное исследование вновь вывело в центр дискуссии вопрос о том, как систематические ошибки в интерпретации сверхновых типа Иа влияют на важнейшие измерения в космологии. Ожидается, что в ближайшие месяцы запуск обсерватории имени Веры Рубин и ее более широкая и однородная выборка сверхновых внесут полную ясность в этот вопрос.