Флик признал, в чем ошиблся после драматичного матча с «Леванте»...

В стане «Барселоны», вернувшейся с гостевого матча 5-го тура испанской Ла Лиги против «Валенсии» с ценной победой со счетом 4:2, концовка встречи вызвала немало нервозности и серьезных обсуждений. Ведя по ходу матча со счетом 3:0, каталонцы под конец игры пропустили два мяча и были близки к тому, чтобы упустить победу. Хотя четвертый гол, забитый в компенсированное время, поставил точку в интриге, главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик после матча продемонстрировал на пресс-конференции чрезвычайно самокритичную и мужественную позицию.

Как сообщает авторитетное издание Marca, немецкий специалист взял на себя полную ответственность за создавшиеся на поле опасные ситуации и открыто признал, что затянул с тактическими заменами. Наставник команды, сохраняющей абсолютное лидерство в турнирной таблице с 15 очками после 5 туров, озвучил важные уроки касательно быстрых переходов соперника и командной подготовки. Так какое же решение Флик посчитал ошибкой, в какую сложную ситуацию «Барселону» загнала домашняя устрашающая серия «Леванте» и какие выводы сделал укрепивший свое лидерство немецкий специалист на будущие матчи?

«Все равно считаю, что виноват я»: заявление Флика с самокритикой

Наставник «Барселоны» в интервью изданию Marca не стал скрывать недостатки в раздевалке и решениях по заменам:

Условия на поле и быстрый старт: «Игра началась для нас очень хорошо. Мы заранее знали, что этот матч легким не будет. Газон был немного сухим, но это не может быть для нас оправданием», — сказал Флик;

Запоздалые замены: Тренер озвучил свою главную ошибку: «В конце концов мы завоевали очки, но я все равно считаю, что виноват сам. Я хотел подождать с заменами до следующей паузы на водопой, возможно, их нужно было провести намного раньше»;

Взятие ответственности на себя: Немецкий специалист после победы указал в качестве главной причины не своевременно принятые решения, а не действия футболистов, продемонстрировав истинный уровень наставника.

Давление «Леванте» и домашняя победная серия из 8 матчей

Выяснилось, что камбэк хозяев в последние минуты не был случайностью:

«Если мы не готовы на сто процентов, так и будет»: Флик подчеркнул, что как только снижается командная консолидация, возникают большие проблемы: «Если команда не готова на сто процентов, возникают вот такие опасные ситуации»;

Сила и темп соперника: Оценивая силу «Леванте» на их поле, наставник добавил: «Они выиграли последние восемь домашних матчей. Дело здесь было не в нашем успокоении, а в быстром переходе соперника и высоком темпе. Несмотря на это, ребята выдержали давление»;

Драматичные последние минуты: Валенсийцы, сделавшие после счета 3:0 счет 3:2, чуть-чуть не успели совершить неожиданный камбэк.

15 очков и 100-процентное лидерство: Прочность на троне

Несмотря на столько волнений и трудностей, каталонский клуб идет по цифрам идеально:

Абсолютное лидерство: «Барселона» под руководством Ханси Флика отпраздновала победу во всех 5 проведенных встречах и с 15 очками никому не уступает трон Ла Лиги;

Необходимость быстрых выводов: Тенденция давать сбои в обороне на последних минутах стала важным тревожным звонком перед тяжелыми противостояниями в Лиге чемпионов и с мадридским «Реалом»;

Воля и характер победителя: То, что даже в самые нервные и неудачные минуты команда не теряет победу и забирает 3 очка со счетом 4:2, свидетельствует о формировании чемпионского характера команды.

Открытое признание Ханси Фликом своих ошибок даже после победного матча показывает, что в этом году «Барселона» движется не только к ярком футболу, но и к железной дисциплине высокого уровня и жесткой требовательности.

А вы как думаете, действительно ли поздний выпуск запасных игроков Ханси Фликом стал главной ошибкой в матче или футболисты излишне расслабились после счета 3:0? Как долго еще сможет продолжаться это шествие «Барселоны» к 100-процентному лидерству в Ла Лиге? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом драматичной победы «Барселоны» и открытых претензий Флика со всеми футбольными фанатами и друзьями!