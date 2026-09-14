Ислам Исмаилов высказался перед матчем Элитной ЛЧ — план на игру против «Эр-Форс»!

Город Фергана и все жители долины находятся в преддверии долгожданного исторического события. На ферганском стадионе «Истиклол» в рамках 1-го тура Элитной Лиги чемпионов Азии действующий чемпион Узбекистана «Нефчи» сойдется с 6-кратным чемпионом Ирака — клубом «Эр-Форс». На предматчевой официальной пресс-конференции главный тренер «Нефчи» Ислам Исмаилов и капитан команды Анвар Гафуров приняли участие и открыто, смело ответили на все острые вопросы, интересующие болельщиков.

Пропущенные 10 мячей в выездных матчах внутреннего чемпионата против «Бухары» и «Карши», критика в адрес Ботирали Эргашева, а также физическое состояние новых легионеров — Маркуса Форсса, Сассе и Аугусто — стали самыми горячими темами пресс-конференции. Тренерский штаб твердо подчеркнул, что команда останется верна своему вертикальному, высокоинтенсивному атакующему стилю и будет бороться только за победу. Так как Ислам Исмаилов ответил на критику, готовы ли новые легионеры выйти на поле и какой праздник пообещал народу Ферганы капитан Анвар Гафуров?

«Элитная ЛЧ — совершенно другой уровень и настрой»: Ответ Исмаилова на критику

Главный тренер «Нефчи» четко остановился на вопросах нестабильности в национальном первенстве и ошибок в обороне:

«Возвращение ЛЧ в Фергану — огромное достижение»: Ислам Исмаилов начал свою речь с поздравления болельщиков с возвращением главного клубного турнира континента в Фергану после долгого перерыва и заявил, что целью является подарить победу всем нашим соотечественникам;

Разница между чемпионатом Узбекистана и Элитной ЛЧ: Неудачи во внутреннем первенстве не повлияют на континентальный турнир: «Чемпионат Узбекистана и Элитная ЛЧ — это совершенно другой уровень. Здесь психологический настрой играет главнейшую роль, ребята долго ждали этот турнир», — сказал главный тренер;

Стиль игры не изменится: «Нефчи» продолжит демонстрировать быстрый, высокоинтенсивный и вертикальный футбол независимо от соперника, поскольку конкурировать с грандами континента можно только на таком темпе.

Сассе, Аугусто и Форсс: Риск ли новые легионеры?

Физическая готовность приглашенных новых зарубежных звезд обсуждалась отдельно:

Состояние Сассе: «У него нет травмы, ему 29 лет и у него огромный потенциал. Мы хорошо знаем опыт Сассе, и он идеально подходит под нашу тактическую схему», — пояснил Исмаилов;

Мишель Аугусто и Маркус Форсс: У молодого защитника Мишеля также нет травм, он полностью в строю. А английский бомбардир Маркус Форсс выходил на поле в последних трех товарищеских матчах и имеет необходимую игровую практику;

Долгосрочные соглашения: Наставник клуба сообщил, что со всеми вновь привлеченными футболистами подписаны долгосрочные контракты, а не соглашения на полгода или год.

Полное доверие Ботирали Эргашеву и позиция Анвара Гафурова

Была выражена официальная позиция по проблеме вратарей и атмосфере в раздевалке:

«Неправильно списывать вратаря со счетов из-за одной ошибки»: Главный тренер встал на защиту подвергшегося в последнее время критике голкипера Ботирали Эргашева: «Мы верим в Ботирали. Он очень многое сделал для команды, и завтрашняя игра станет для него шансом реабилитироваться»;

Анвар Гафуров: «Давления нет, настроение отличное»: Капитан Гафуров отметил, что годами мечтал об этом дне, в команде нет никакого давления, а цель состоит в том, чтобы подарить жителям долины настоящий праздник;

Вопрос национальной сборной: Капитан, говоря о вызове в национальную команду, оценил ситуацию так: «Я только вернулся после травмы. Решения тренера мы всегда понимаем правильно, главное — соответствовать философии тренера».

Это противостояние на ферганском стадионе «Истиклол» станет важным испытанием не только для «Нефчи», но и для демонстрации авторитета всего узбекского футбола в континентальной Элитной лиге.

Как вы думаете, сможет ли «Нефчи» в обновленном составе и во главе с приехавшим из Англии Маркусом Форссом одержать уверенную победу над «Эр-Форс» в сегодняшнем матче? Верите ли вы, что выбранный Исламом Исмаиловым атакующий и быстрый вертикальный футбол принесет результат на континентальных аренах? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом исторического противостояния в Фергане со всеми любителями футбола и фанатами «Нефчи»!