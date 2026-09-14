Серия Шомуродова из четырех матчей прервалась: Орбан догнал Осимхена благодаря хет-трику

·40·Спорт
Серия Шомуродова из четырех матчей прервалась: Орбан догнал Осимхена благодаря хет-трику

В 5-м туре турецкой Суперлиги сезона 2026/27 произошел неожиданный для узбекских любителей футбола драматичный результат и серьезный поворот. Дебютант турнира «Амедспор» принимал на своем поле стамбульский клуб «Истанбул Башакшехир» и одержал сенсационную и разгромную победу со счетом 5:0. В этом матче звезды национальной сборной Узбекистана — Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев — вышли в стартовом составе с первых минут. Однако безупречная голевая серия нашего 31-летнего капитана, забивавшего в четырех матчах подряд со старта чемпионата, оборвалась в Диярбакыре.

Настоящим героем встречи стал нигерийский нападающий Гифт Орбан, забивший три мяча в ворота «Башакшехира» и догнавший звезду «Галатасарая» Виктора Осимхена в гонке бомбардиров. Почему после автогола в конце первого тайма оборона стамбульцев полностью рухнула, как Шомуродов защитит «Золотую бутсу» в окружении нигерийских форвардов и что решит исход матча 20 сентября для «Башакшехира»?

5 безответных ударов от «Амедспора»: Детали катастрофы в Диярбакыре

Встреча обернулась для гостей неожиданной тактической головной болью:

  • Нелепый автогол на 45+1-й минуте: Мяч, забитый Эмином Байрамом в собственные ворота в компенсированное к первому тайму время, перечеркнул все планы «Башакшехира»;

  • 23-минутный бенефис Гифта Орбана: Вышедший на сцену во втором тайме нигерийский форвард забил два гола на 51-й и 55-й минутах, а на 74-й минуте оформил хет-трик безупречным ударом (4:0);

  • Точка от Мбайе Диане: Вышедший на замену на 83-й минуте опытный бомбардир Дианэ довел счет до 5:0;

  • Замена узбекского дуэта: На фоне неудовлетворительной игры тренерский штаб заменил Аббосбека Файзуллаева на 63-й минуте, а Элдора Шомуродова — на 82-й.

Острая борьба в гонке бомбардиров: Шомуродов между двумя нигерийцами

Борьба за «Золотую бутсу» в чемпионате Турции вышла на новый, ожесточенный этап:

  • Прошлогоднее историческое достижение: В прошлом сезоне Шомуродов соперничал с легионером «Трабзонспора» Полом Онуачу до последнего тура, и оба стали лучшими бомбардирами лиги, забив по 22 гола;

  • Лидерство Осимхена и Орбана с 6 голами: На данный момент звездой «Галатасарая» Виктором Осимхеном забито 6 голов, которыми он лидировал, а поразивший ворота «Башакшехира» Гифт Орбан также довел число своих голов до 6, разделив вершину;

  • Плеяда преследователей: Такие опытные звезды, как Элдор Шомуродов, Мохамед Салах и Душан Влахович, забившие по 4 гола, преследуют двух лидеров;

  • Задача по сохранению статуса: Чтобы успешно противостоять прошедшим школу клубов Франции, Германии и Италии Орбану и звездному Осимхену, Шомуродову теперь приходится забивать еще больше и регулярнее.

Потеря очков в четырех турах подряд: Что ждет «Башакшехир»?

Стамбульский клуб теряет очки в четвертой игре подряд и опускается в турнирной таблице:

  • Время остановить кризис: Царящие внутри команды уныние и грубые ошибки в обороне должны быть немедленно устранены;

  • Испытание 20 сентября: Свой следующий матч 6-го тура «Истанбул Башакшехир» проведет 20 сентября на своем поле против «Генчлербирлиги»;

  • Задача Шомуродова и Файзуллаева: Болельщики ждут от лидеров нашей национальной сборной яркой игры и победных голов в домашнем противостоянии.

Хотя крупное поражение «Башакшехира» в Диярбакыре стало тяжелым ударом по защите команды, борьба Элдора Шомуродова за защиту своего трона лучшего бомбардира вступила в по-настоящему горячую фазу.

Как вы думаете, сможет ли Элдор Шомуродов обогнать нигерийских звезд Виктора Осимхена и Гифта Орбана и выиграть «Золотую бутсу» турецкой Суперлиги и в этом сезоне? Сумеет ли «Башакшехир» оправиться от этого тяжелого удара в матче с «Генчлербирлиги» 20 сентября? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом, посвященным нашим соотечественникам в чемпионате Турции, со всеми футбольными болельщиками и близкими!

АмедспорБашакшехирЭлдор ШомуродовТурецкая Суперлига 2026/27
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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