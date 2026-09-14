Ужасающий драматизм на 90+4-й минуте!: «Ювентус» проиграл «Сассуоло»

Один из центральных и самых напряженных матчей в рамках 4-го тура итальянской Серии А подарил болельщикам настоящий адреналин и невероятный драматический сценарий. В упорном поединке на стадионе «Мапеи» туринский «Ювентус» в гостях уступил «Сассуоло» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на последних добавленных секундах. Хотя основная часть встречи прошла без голов, настоящий «пожар» на поле начался после 65-й минуты: несмотря на то, что вышедший на замену у туринцев Эдон Жегрова дважды сравнял счет и оформил дубль, хозяева вырвали победу на 90+4-й минуте благодаря удару Аджича.

После этого неожиданного результата оба клуба набрали по 7 очков и занимают 8-е и 9-е места в турнирной таблице. Итак, какие грубые ошибки допустил туринский гранд на 89-й и 90+4-й минутах, как скамейка «Сассуоло» изменила ход игры и почему оборона «старой синьоры» не выдержала давления в последние минуты?

29-минутный шторм на «Мапеи»: хроника 5 голов

Последняя полчаса матча превратились в одну из самых зрелищных минут в истории Серии А:

Первый удар Эспозито: на 65-й минуте нападающий хозяев Франческо Пио Эспозито наказал оборону туринцев, открыв счет и выведя «Сассуоло» вперед;

Первый ответ Жегровы: выпущенный тренерским штабом Тьяго Мотты на 60-й минуте Жегрова на 82-й минуте красивым действием восстановил равновесие — 1:1;

Дуэль на 89-й и 90+1-й минутах: если вышедший на замену за минуту до конца матча Бови снова вывел «Сассуоло» вперед, то спустя две минуты — на 90+1-й минуте — Жегрова забил еще один супергол, отпраздновав дубль (2:2);

Неожиданная точка на 90+4-й минуте: в то время как матч близился к ничьей, вышедший на поле на 71-й минуте Аджич на 90+4-й минуте поразил ворота Викарио, потряся трибуны «Мапеи» — 3:2.

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Судьба матча решилась непосредственно благодаря мастерству вышедших на замену игроков:

Жегрова — единственный яркий светлый луч «Ювентуса»: заменивший Франсишку Консейсау Жегрова стал самым результативным футболистом на поле, будучи очень близок к тому, чтобы дважды спасти свою команду от поражения;

100-процентная эффективность ротации «Сассуоло»: тренерский штаб хозяев на 71-й минуте произвел сразу три замены (Бови, Аджич и Домингес) — именно Бови и Аджич в итоге забили победные мячи, став настоящими героями;

Атакующий и оборонительный составы: в составе «Юве» действовали Викарио, Калулю, Бремер, Лукуми, Челик, Луис, Копмейнерс, Гонсалес, Консейсау, Алайбегович и Коло-Муани, в то время как «Сассуоло» полагался на таких опытных игроков, как Мурич, Матич, Лоренте и Берарди.

Баланс в 7 очков в турнирной таблице: риск отставания от преследования грандов

Это поражение нанесло серьезный удар по чемпионским планам туринской команды:

Противостояние 8-го и 9-го мест: после 4 туров у «Ювентуса» 7 очков, и по разнице мячей он остался на 8-й строчке; набравший столько же очков «Сассуоло» идет на 9-м месте;

Сигнал нестабильности в защите: то, что «старая синьора» дважды пропустила после 90-й минуты, свидетельствует о серьезных проблемах во взаимопонимании между центром обороны и вратарем;

Ответственность следующих туров: в то время как лидеры идут вперед, не теряя очков, такие потери очков на выезде могут подвергнуть «Ювентус» риску раннего выбывания из чемпионской гонки.

Это страшное противостояние с 5 голами на стадионе «Мапеи» в очередной доказало, что в итальянской Серии А ни одному гранду не приходится легко на выезде и борьба не прекращается до последней секунды.

По вашему мнению, стало ли поражение «Ювентуса» на 90+4-й минуте следствием тактической ошибки тренерского штаба или невнимательности защитников команды? Должен ли Эдон Жегрова после этого матча занять прочное место в основном составе? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого богатого на голы драматического триллера в Серии А со всеми любителями футбола и близкими!