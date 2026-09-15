Завершившийся в индийском городе Бангалор престижный командный турнир «Теч Махиндра Глобал Чесс Леагуе-2026» стал еще одним великим триумфом узбекских шахмат на мировой арене. Узбекский молодой международный гроссмейстер Жавохир Синдаров и известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева успешно выступили в составе клуба «ФЕРС Американ Гамбитс» и завоевали бронзовые медали соревнований. В упорной борьбе за третье место их команда дважды подряд победила «ЧеК Мумба Мастерс» (счетом 3,5:2,5 и 4:2) и поднялась на пьедестал.

Главная же сенсация произошла на первой доске: по количеству набранных за турнир очков Жавохир Синдаров опередил даже шахматиста №1 планеты, легендарного Магнуса Карлсена, став лучшим игроком чемпионата. После столь грандиозного результата стратегический акционер команды, звездный футболист, 4-кратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» и чемпион мира в составе сборной Испании Жерар Пике записал специальное видеообращение в социальных сетях, выразив искреннюю благодарность Синдарову и его соратникам по команде.

Итак, почему Жерар Пике инвестирует миллионы в шахматную индустрию, по какому показателю Жавохир Синдаров превзошел Магнуса Карлсена и какова следующая цель «Американ Гамбитс»?

«Горжусь вами безмерно!»: Громкое поздравление от Жерара Пике

Страстное обращение футбольной легенды к шахматистам:

Обращение в Instagram: Жерар Пике опубликовал видео на своей официальной странице с миллионами подписчиков, высоко оценив завоевание командой 3-го места;

«Мы были очень близки»: «Привет, ребята! Я хотел поздравить вас, потому что мы заняли третье место, и это отличный результат. Мы были очень близки к победе, тем не менее, я очень горжусь вами», — сказал бывший футболист;

Обещание чемпионства в будущем: «Уверен, в будущем мы обязательно завоюем главный трофей. Американ Гамбитс, вперед!», — подчеркнул Пике;

Августовское соглашение: Напомним, что накануне старта турнира — в августе — Жерар Пике официально стал стратегическим акционером клуба «ФЕРС Американ Гамбитс».

Синдаров обошел Карлсена: Детали исторического результата

Личный рекорд узбекского шахматиста на банглацких баталиях:

Король первой доски: Жавохир Синдаров показал абсолютный лучший результат турнира на самой тяжелой и ответственной 1-й доске;

Выше Магнуса Карлсена: По количеству очков, завоеванных на состязаниях, узбекский гроссмейстер опередил даже живую легенду шахматного мира Магнуса Карлсена, вызвав изумление специалистов;

Вклад Бибисары Асаубаевой: Талантливая шахматистка из Казахстана также одержала сложные победы в важнейших партиях, став решающим звеном в завоевании клубом бронзы.

«ЧеК Мумба Мастерс» разгромлен: Битва за бронзу

Двойное абсолютное превосходство в решающем противостоянии:

Победа в обеих играх: В поединке за третье место «ФЕРС Американ Гамбитс» превзошел соперника в обоих мини-матчах;

Счет 3,5:2,5 и 4:2: Обе бескомпромиссные встречи завершились тактическим преимуществом команды Синдарова;

Накал Всемирной шахматной лиги: Формат «Теч Махиндра Глобал Чесс Леагуе» является крупным коммерческим турниром со своими преданными фанатами, где сильнейшие гроссмейстеры мира соревновались под флагами суперклубов.

Это беспрецедентное достижение Жавохира Синдарова в Бангалоре и признание со стороны футбольной звезды Жерара Пике в очередной раз продемонстрировали, что сегодня узбекская шахматная школа способна на равных бороться с любым лидером планеты.

Как вы думаете, говорит ли то, что Жавохир Синдаров обошел Магнуса Карлсена по очкам, о том, что в ближайшие годы он станет главным претендентом на шахматную корону? Как приход в шахматы таких звезд спорта и бизнеса, как Жерар Пике, изменит будущее этого вида спорта? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и с гордостью делитесь этой статьей о новой яркой победе узбекского гроссмейстера на мировой арене со всеми любителями шахмат и друзьями!